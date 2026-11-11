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        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ensari ile görüştü

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Şina Ensari ile bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 15:38 Güncelleme:
        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ensari ile görüştü

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Şina Ensari ile bir araya geldi.

        Yılmaz, NSosyal hesabından, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) Liderler Zirvesi kapsamında Antalya'da gerçekleşen görüşmeye ilişkin şunları kaydetti:

        "Görüşmemizde, ikili ilişkilerimizin geliştirilmesi, ticaret ve enerji alanlarındaki işbirliğimizin güçlendirilmesi ile bölgesel gelişmeleri ele aldık. Bölgemizde yaşanan gelişmelerin barış ve istikrarın önemini bir kez daha ortaya koyduğu bu dönemde, bölgesel meselelerin yanı sıra iklim değişikliğiyle mücadelede ortak sorumluluklarımızı değerlendirdik. Sayın Ensari'ye nazik ziyaretleri ve COP31'e katılımları için teşekkür ediyorum."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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