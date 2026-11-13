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        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - DSÖ yetkilisi İsmail'den COP31'in iklim kaynaklı sağlık sorunlarıyla mücadeledeki rolüne vurgu:

        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - DSÖ yetkilisi İsmail'den COP31'in iklim kaynaklı sağlık sorunlarıyla mücadeledeki rolüne vurgu:

        SERCAN İRKİN - Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Program Yönetimi Direktörü ve Sorumlu Yetkilisi Adham İsmail, COP31'in, iklim değişikliğinin sağlık sistemleri üzerindeki etkilerinin ele alınması ve bu alanda uluslararası işbirliğinin güçlendirilmesi için önemli bir başlangıç noktası olabileceğini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 12:16 Güncelleme:
        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - DSÖ yetkilisi İsmail'den COP31'in iklim kaynaklı sağlık sorunlarıyla mücadeledeki rolüne vurgu:

        SERCAN İRKİN - Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Program Yönetimi Direktörü ve Sorumlu Yetkilisi Adham İsmail, COP31'in, iklim değişikliğinin sağlık sistemleri üzerindeki etkilerinin ele alınması ve bu alanda uluslararası işbirliğinin güçlendirilmesi için önemli bir başlangıç noktası olabileceğini söyledi.

        İsmail, Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

        Doğu Akdeniz Bölgesi'nde DSÖ temsilcisi olarak görev yaptığı dönemde iklim değişikliğinin bu bölgedeki ülkelere nasıl etki ettiğini şahsen gözlemleyebildiğini dile getiren İsmail, iklim değişikliğinin bulaşıcı veya bulaşıcı olmayan hastalıkların etkenlerinden biri olduğuna dikkati çekti.

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        İsmail, sıcak hava dalgalarındaki, kum fırtınalarındaki ve su kıtlığındaki değişikliklerin bölgedeki hastalıkların epidemiyolojik profilinde de değişikliğe yol açtığına işaret ederek, "Artık bölgemizde ortadan kalktığını sandığımız hastalıkların giderek daha fazla yeniden ortaya çıktığını görüyoruz, harekete geçmek için artık mükemmel verileri bekleyemeyiz. Bence Türkiye'de COP31'de yaşananlar, artık eyleme geçiyor olduğumuz için hepimizi gururlandıran bir durumdur, hemen harekete geçmeliyiz." dedi.

        COP31'in temasının "derhal harekete geçmek" olduğuna işaret eden İsmail, "Artık beklemek yok. Bunu son derece net bir şekilde görüyoruz. Bu nedenle, uyum planımızı nasıl ilerleteceğimiz, bölgemizdeki her ülkede ulusal uyum planlarını nasıl oluşturacağımız konusunda uzmanların önerilerini gerçekten bekliyoruz çünkü bildiğiniz gibi her bağlam birbirinden farklıdır. Türkiye'ye büyük bir takdirimi sunmak istiyorum çünkü ilk COP'tan bu yana ilk kez Türkiye, sağlığı iklim değişikliği gündeminin bir parçası haline getirdi ve iklim değişikliğinin etkilerini nasıl ele alabileceğimizi gündeme taşıdı. Bu, DSÖ olarak bizim gerçekten takdir ettiğimiz bir durum." ifadelerini kullandı.

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        Artık sağlık konusuna gündemde daha fazla yer verildiğini dile getiren İsmail, şunları kaydetti:

        "İklim değişikliğinin şokunu hafifletecek daha dayanıklı sağlık sistemlerine ve bölgemizde ortaya çıkacak ve uygulanmaya başlanacak ulusal eylem planlarını finanse etmek için daha sürdürülebilir finansmana ihtiyacımız var. Ürdün, Fas ve Tunus, bu konuda adım atmaya başladı. Somali ve Irak da yolda. Bölgemizdeki birçok ülke, bu gündem maddeleri üzerinde ilerlemeye başlıyor. Dolayısıyla ülkelerin bu konuda atacakları adımlara yönelik sonuçları, teknik ve mali taahhütlerini gerçekten sabırsızlıkla bekliyoruz."

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        İsmail, Doğu Akdeniz'deki birçok ülkede çatışmaların yaşandığına işaret ederek, "Bu bölge, yerinden edilme ve insanların yaşadıkları yerlerin değişmesi açısından en büyük bölgedir. Bu, insanların eskiden yaşadıkları yerlerden aldıkları hizmetlerin de onlarla birlikte taşınması gerektiği anlamına gelir ve elbette ülkeler bu durumu karşılayamıyor. Elbette bu durum, su ve su kıtlığı sorununu daha da ağırlaştırmaktadır." ifadelerini kullandı.

        - "Daha fazla işbirliğine ihtiyacımız var"

        Hastanelerin, aniden gelen bu göçmen ve mülteci dalgalarını kaldıramadığının altını çizen İsmail, bu durumun mültecileri ve yerinden edilmiş kişileri barındırma ve entegre etme kabiliyetini olumsuz etkilediğini ve zaten kırılgan olan sağlık sistemleri üzerinde baskı yarattığını vurguladı.

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        İsmail, bunun DSÖ'nün hizmet sunma ve barındırma kapasitesini etkilediğini ve hastalıkların daha fazla yayılmasına, doğru zamanda müdahale edilememesine yol açtığını söyledi.

        Bu sorunların çözümüne ilişkin ortaya konulan planların hayata geçirilebilmesi için teknik ve mali kaynaklara ihtiyaç duyulduğunu belirten İsmail, "Sadece hükümetlerden değil STK'lerden, toplum temelli girişimlerden ve diğer BM kurumları da dahil tüm ortaklarımız ve paydaşlarımızdan daha fazla işbirliğine ihtiyacımız var. Bu sorunları çözmek için herkesin bir araya gelmesi gerekiyor çünkü biliyor musunuz, eğer birlikte harekete geçmezsek hepimiz bundan etkileneceğiz." dedi.

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        İsmail, BM kurumlarının karşı karşıya kaldığı kaynak kısıtlamaları da göz önüne alındığında işbirliği yapılmadığı sürece belirlenen hedeflere ulaşılamayacağına dikkati çekerek, "Türkiye’nin liderliğinde düzenlenen COP31 toplantısı, bahsettiğimiz tüm konuları ele almaya yönelik bir başlangıç noktası olabilir." şeklinde konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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