Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Turkcell, COP31'de akıllı tarım ve enerji verimliliği çalışmalarını paylaştı

        Turkcell, COP31'de akıllı tarım ve enerji verimliliği çalışmalarını paylaştı

        Turkcell, Antalya'da düzenlenen COP31 kapsamında, 5G ve nesnelerin interneti teknolojileriyle tarım alanında geliştirdiği çözümleri ve enerji verimli şebekelere yönelik çalışmalarını paylaştı. Şirket, İzmir'deki zeytin bahçelerinde daha az enerji tüketen 5G RedCap teknolojisine sahip kameraları test ederken, bu alandaki deneyimini Antalya'daki 54 dönümlük muz üretim alanına taşıdı. Toprak, nem ve çevre sensörleriyle su ve zirai ilaç tüketim optimizasyonu sağlandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 12:19 Güncelleme:
        Turkcell, COP31'de akıllı tarım ve enerji verimliliği çalışmalarını paylaştı

        Turkcell, Antalya’da düzenlenen COP31 kapsamında, 5G ve nesnelerin interneti teknolojileriyle tarım alanında geliştirdiği çözümleri ve enerji verimli şebekelere yönelik çalışmalarını paylaştı. Şirket, İzmir'deki zeytin bahçelerinde daha az enerji tüketen 5G RedCap teknolojisine sahip kameraları test ederken, bu alandaki deneyimini Antalya'daki 54 dönümlük muz üretim alanına taşıdı. Toprak, nem ve çevre sensörleriyle su ve zirai ilaç tüketim optimizasyonu sağlandı.

        COP31’e sektör ortağı olarak destek veren Turkcell, teknoloji alanındaki uzmanlığını sürdürülebilir bir gelecek için somut çözümlere dönüştürmeye devam ediyor. Şirket, COP31'in Bilim ve Teknoloji Hub'ında düzenlenen panelde, tarımsal üretimin dijitalleşmesine ve şebekelerde enerji verimliliğine yönelik çalışmalarını paylaştı. Panelde, 5G, yapay zekâ ve nesnelerin interneti teknolojilerinin kaynakların daha verimli kullanılmasına ve iklim değişikliği ile mücadeleye sağlayabileceği katkılar ele alındı.

        REKLAM

        Zeytin bahçeleri için AB destekli proje

        Turkcell'in Avrupa BirliğiUfuk Avrupa (Horizon Europe) Programı kapsamında desteklenen COMMECT projesi çalışmaları, tarımda dijital dönüşümün somut örnekleri arasında yer alıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı ile yürütülen proje kapsamında, İzmir'deki Zeytincilik Araştırma Enstitüsü'nün deneme sahasında bir canlı laboratuvar kuruldu. Burada daha az enerji tüketen 5G RedCap teknolojisine sahip kameralar test edildi. Ayrıca hücresel ağlar üzerinden düşük güç tüketimi ve geniş kapsama alanı ile veri göndermesini sağlayan eMTC ve NBIoT bağlantılı sensörlerin yardımıyla zeytin ağaçlarının gelişimi, ürün durumu ve hasat dönemine ilişkin göstergelerin uzaktan izlenebilmesi sağlandı.

        REKLAM

        Bunun yanı sıra, akıllı tarım teknolojileri sayesinde zirai ilaçlama maliyetleri yüzde 70’in üzerinde azaltılırken, çevresel etkiler de en aza indirildi. Böylece yeni nesil teknolojilerin tarımda kaynak verimliliğine ve üretim maliyetlerinin düşürülmesine sağlayabileceği katkı somut bir örnekle ortaya kondu.

        Sahadan toplanan verilerle üreticilere destek

        Turkcell, zeytin bahçelerinde edindiği bu deneyimi Dost Ziraat İşletmeleri iş birliğiyle Antalya'nın Serik ilçesindeki 54 dönümlük muz üretim alanına da taşıdı. Uygulamayla muz ağaçlarının gelişiminin ve yetiştirme koşullarının uzaktan izlenmesi, zararlıların erken tespit edilmesi ve yayılımının önlenmesi amaçlanıyor. Sahadan toplanan verilerle, üreticilerin sulama ve zirai ilaçlamayı daha doğru zamanda yapmalarının, üretim kararlarını verilere dayanarak daha sağlıklı almalarının desteklenmesi hedefleniyor.

        REKLAM

        Yapay zekâ ile daha verimli şebekeler

        Turkcell'in bir diğer odak noktası ise şebekelerde enerji verimliliği. Şirket, yapay zekâ tabanlı şebeke performans güvencesi, kapasite planlama ve optimizasyon çözümleri geliştiriyor. Bu çalışmalarla olası sorunların ve trafik talebinin önceden tahmin edilmesi, kaynak kullanımının optimize edilmesi ve hizmet kalitesinin korunması amaçlanıyor. Böylece sorunlar ortaya çıktıktan sonra müdahale eden bir yapıdan, sorunları öngören ve otonom yönetimi esas alan akıllı şebekelere geçişin yolu açılıyor.

        Şirketin 6G alanındaki ArGe çalışmaları da sürdürülebilirlik vizyonunu tamamlıyor. Şirket, gelecekte aynı altyapı üzerinden hem bağlantı hem de algılama hizmeti sunabilecek entegre algılama ve iletişim (ISAC) teknolojilerini araştırıyor. Bu teknolojilerin, akıllı şehirlerden ulaşıma kadar farklı alanlarda kaynakların daha verimli kullanımını desteklemesi öngörülüyor.

        REKLAM

        "Teknolojinin gücüyle daha verimli ve sürdürülebilir bir gelecek"

        Turkcell Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Vehbi Çağrı Güngör, COP31 kapsamında paylaşılan çalışmalara ilişkin şunları söyledi: "Turkcell olarak sürdürülebilirliği yalnızca kendi faaliyetlerimizin çevresel etkisini azaltmakla sınırlı görmüyoruz. Teknolojik yetkinliğimizi farklı sektörlerin dönüşümünü desteklemek için de kullanıyoruz. Amacımız, üreticilerin su ve diğer kaynakları daha verimli kullanmalarını, maliyetlerini azaltmalarını ve üretim kararlarını verilere dayanarak almalarını sağlamak. Diğer yandan yapay zekâ destekli çözümlerle şebekelerimizi daha akıllı ve enerji verimli hale getirmek için çalışıyoruz. 6G araştırmalarımızda da kaynak verimliliğini temel önceliklerimiz arasında tutuyoruz. Şirket olarak teknolojiyi daha verimli üretimin ve sürdürülebilir bir geleceğin hizmetine sunmaya devam edeceğiz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Hızı saatte 90 km'yi bulacak! Marmara'da fırtına
        Hızı saatte 90 km'yi bulacak! Marmara'da fırtına
        FBI, 1.2 milyar dolarlık kripto varlığa el koydu
        FBI, 1.2 milyar dolarlık kripto varlığa el koydu
        Lüks yaşayıp, kumarhaneden çıkmadılar! 100 milyon TL'lik kripto vurgunu
        Lüks yaşayıp, kumarhaneden çıkmadılar! 100 milyon TL'lik kripto vurgunu
        Microsoft’ta küresel erişim sorunu
        Microsoft’ta küresel erişim sorunu
        Galatasaray'da RAMS Park zemini için yeni plan!
        Galatasaray'da RAMS Park zemini için yeni plan!
        'Barış Boyun' suç örgütünün yöneticisi Azerbaycan'da yakalandı
        'Barış Boyun' suç örgütünün yöneticisi Azerbaycan'da yakalandı
        A Milli Takım, İzmir'de kayıp!
        A Milli Takım, İzmir'de kayıp!
        "Aşağılayıcı tavırlar sergiledi"
        "Aşağılayıcı tavırlar sergiledi"
        Yüreğimiz kavruldu! İzmir, Ankara, Tekirdağ ve Kayseri'ye acı haber ulaştı
        Yüreğimiz kavruldu! İzmir, Ankara, Tekirdağ ve Kayseri'ye acı haber ulaştı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, COP31 İş Forumu'nda hitapta bulundu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, COP31 İş Forumu'nda hitapta bulundu
        Şef mutfağı sözlüğü
        Şef mutfağı sözlüğü
        "GLP-1 iğneleri zayıflama ilacı değil, reçetesiz satılmamalı"
        "GLP-1 iğneleri zayıflama ilacı değil, reçetesiz satılmamalı"
        Trump: İran Savaşı'nın sürmesinin nedeni İsrail
        Trump: İran Savaşı'nın sürmesinin nedeni İsrail
        Kripto paralarda sert düşüş
        Kripto paralarda sert düşüş
        Kendi iş yerinde katledildi! Bir kadına daha kıydılar
        Kendi iş yerinde katledildi! Bir kadına daha kıydılar
        "Çok fazla Arda Güler lazım"
        "Çok fazla Arda Güler lazım"
        "Bir soykırım yaşanıyor"
        "Bir soykırım yaşanıyor"
        Arda Güler'in golüne Messi benzetmesi!
        Arda Güler'in golüne Messi benzetmesi!
        Psikologların güne iyi başlamak için yaptıkları 7 şey
        Psikologların güne iyi başlamak için yaptıkları 7 şey
        "Tanışmıyormuşuz gibi davrandık"
        "Tanışmıyormuşuz gibi davrandık"

        Benzer Haberler

        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - DSÖ yetkilisi İsmail'den COP31'in iklim kayna...
        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - DSÖ yetkilisi İsmail'den COP31'in iklim kayna...
        Jandarma'dan Kaş'ta kaçak tütün operasyonu
        Jandarma'dan Kaş'ta kaçak tütün operasyonu
        Deprem bölgesinin hafriyat atıkları, COP31'de mimariye dönüştü
        Deprem bölgesinin hafriyat atıkları, COP31'de mimariye dönüştü
        COP31 Yeşil Bölge'de kültür, sanat ve iklim farkındalığı bir arada COP31'de...
        COP31 Yeşil Bölge'de kültür, sanat ve iklim farkındalığı bir arada COP31'de...
        Türkiye'nin temiz enerji politikaları karbon yoğunluğunu azaltıyor
        Türkiye'nin temiz enerji politikaları karbon yoğunluğunu azaltıyor
        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - 16 yaşında başladığı iklim mücadelesini COP31...
        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - 16 yaşında başladığı iklim mücadelesini COP31...