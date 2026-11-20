YEŞİM YÜKSEL - Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Levent Kurnaz, COP31'in final metninde fosil yakıtlar, metan ve uyum finansmanının belirleyici olacağını, zirvenin başarısının ise somut ve uygulanabilir kararlarla ölçüleceğini söyledi.

Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nda (COP31) AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Kurnaz, COP zirvelerinde tartışılacak konuların yaklaşık 6 ay öncesinden belirlendiğini, dolayısıyla çok sürpriz bir durumla karşılaşılmadığını söyledi.

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Türkiye'nin 2035'e kadar nihai enerji tüketiminin yüzde 35'inin elektrikten sağlanması önerisinin olumlu karşılanmasını beklediğini ancak çok sayıda ülkenin buna karşı çıktığını kaydeden Kurnaz, "Yani ben bu kadar da çok karşı çıkılacağını beklemiyordum. Biraz daha olumlu karşılanır diye bekliyordum. O kadar basit bir konuda bile anlaşmazlık var." dedi.

Fosil yakıtlardan çıkış konusunda ülkelerin uzlaşma sağlamasının mümkün olmadığını ifade eden Kurnaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"190 küsur ülkenin hepsinin oy birliği gerekiyor. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar, Umman, Rusya bunlar buna evet demeyecekler. Dolayısıyla en iyi ihtimalle 'ya bu fosil yakıtları da artık zamanla birazcık geriye itsek' falan gibi bir laf kullanılır. O da esasında hiçbir anlama gelmez. Önemli olan burada çünkü bir evet bir cümle oraya konulması ama ikincisi onun nasıl yapılacağının söylenmesidir. Nasıl yapılacağı asla söylenmeyecek."

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Kurnaz gelişmekte olan ülkelerin, iklim değişikliğini durdurmak, iklim değişikliğine uyum ve kayıp ve zarar konusunda finansman beklentisi içinde olduğunu aktardı.

Kurnaz, COP31'in ikinci karar taslağı hakkında şu değerlendirmelerde bulundu:

"COP31'in 19 Kasım'da yayımlanan ikinci karar taslağı, 16 Kasım tarihli ilk taslağa göre daha dar kapsamlı ve uzlaşma arayışını öne çıkaran bir metin niteliğinde. İlk taslakta yer alan fosil yakıtlardan uzaklaşmaya ilişkin açık ifadelerin çıkarılması, iklim değişikliğiyle mücadelede siyasi hedeflerin güçlendirilmesi açısından önemli bir eksiklik oluşturuyor. Metan salımlarının azaltılmasına yönelik güçlü ve uygulanabilir hükümlerin korunması ile uyum finansmanının miktarının, niteliğinin ve ölçüm yöntemlerinin netleştirilmesi ise nihai kararın etkinliği açısından kritik önem taşıyor. Zirvenin başarısı, yalnızca üzerinde uzlaşılan bir metin ortaya çıkmasına değil, bu metnin somut, ölçülebilir ve uygulanabilir sonuçlar üretmesine bağlı olacak."

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- İkinci taslak metinde belirgin değişimler var

İkinci taslakta Türkiye'nin önerdiği, elektriğin küresel nihai enerji tüketimindeki payının 2035'e kadar yüzde 35'e çıkarılması hedefi ile yenilenebilir enerji, enerji depolama ve elektrik şebekelerinin geliştirilmesi önerilerinin yer almaya devam ettiğini bildiren Kurnaz, buna karşılık fosil yakıtlardan uzaklaşmaya ilişkin açık ifadelerin çıkarılmasının, bu teknolojik hedeflerin iklim değişikliğiyle mücadelede nasıl bir sonuç doğuracağı konusunda önemli bir belirsizlik yarattığını anlattı.

Prof. Dr. Kurnaz, ikinci taslak metinde, uyum finansmanının üç katına çıkarılması hedefi korunurken yıllık 120 milyar dolarlık açık tutarın kaldırılmasının, finansmanın nasıl ölçüleceği sorusunu daha önemli hale getirdiğinden bahsetti.

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Kurnaz, COP31'in final metninde fosil yakıtlardan uzaklaşma, metan ve uyum finansmanı konularının yer almasının önemli olacağını sözlerine ekledi.