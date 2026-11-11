Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - "İklim Kriziyle Mücadelede Uluslararası Eğitimin Rolü: Türkiye Bursları Örneği" paneli düzenlendi

        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - "İklim Kriziyle Mücadelede Uluslararası Eğitimin Rolü: Türkiye Bursları Örneği" paneli düzenlendi

        Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında "İklim Kriziyle Mücadelede Uluslararası Eğitimin Rolü: Türkiye Bursları Örneği" paneli düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 16:55 Güncelleme:
        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - "İklim Kriziyle Mücadelede Uluslararası Eğitimin Rolü: Türkiye Bursları Örneği" paneli düzenlendi

        Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında "İklim Kriziyle Mücadelede Uluslararası Eğitimin Rolü: Türkiye Bursları Örneği" paneli düzenlendi.

        Panelin açılış konuşmasını yapan YTB Başkanı Abdulhadi Turus, çevre sorunlarıyla mücadelede uluslararası işbirliğinin önemine dikkati çekerek, Türkiye'de eğitim gören öğrencilerin ülkelerine döndüklerinde çevre bilincinin yaygınlaştırılmasında önemli rol üstlenebileceğini ifade etti.

        Turus, YTB olarak her yıl yaklaşık 180 ülkeden 5 bin uluslararası öğrencinin Türkiye'de eğitim almasını sağladıklarını belirterek, "Biz sizleri Türkiye'nin fahri elçileri olarak görüyoruz. Her birinizi, hangi birimde okursanız okuyun, hangi alanda akademinizi geliştirirseniz geliştirin... İlk önce biz sizi insan olarak görüyoruz, insana değer veriyoruz ve sizin de bu minvalde bizim tezlerimizi, bu insani tezlerimizi dünyaya duyuracağınıza inanıyoruz." dedi.

        REKLAM

        İnsana kıymeti sürdürülebilir hale getirebilmenin en önemli yolunun, insanın yaşadığı ortama da saygı duymak olduğunu belirten Turus, "Havaya saygı duymak, toprağa saygı duymak, suya saygı duymak. Saygı duymadığımız her şeyi kenara atarız." diye konuştu.

        Turus, çevrenin kirlenmesindeki en önemli unsurun israf mekanizması olduğunu söyleyerek, şu ifadeleri kullandı:

        "Çevreyi kirletirken kalbimizi de kirletiyoruz. İsraf nedir? Aslında daha az tüketirsek kardeşimizin de ondan faydalanacağını biliyoruz. Fakat bunu eğer göz ardı ediyorsak işte o zaman insana karşı sevgimizin olmadığının göstergesi o. Biz suyu hakikaten tedarikli kullandığımızda kardeşimize saygı gösteriyoruz. Dünyanın dört bir tarafında, Afrika'daki kardeşimize, Orta Asya'daki kardeşimize, Balkanlar'daki, Orta Doğu'daki, Uzak Asya'daki, Latin Amerika'daki kardeşimize saygı gösteriyoruz."

        REKLAM

        Dünya genelindeki 500 milyonluk soydaş ve akraba topluluklarına da çevre duyarlılığının ulaştırılmasını hedeflediklerini belirten Turus, "Soydaş ve akraba topluluklarımızın olduğu bölgelere de bu duyarlılığı götüreceğiz. Biz onlarla farklı alanlarda çalışıyoruz, eğitim, kültür, sanat, politikaları yürütüyoruz. Şimdi onun yanına çevre politikasını da inşallah birlikte koyacağız." dedi.

        Turus, kardeş ülkelerin çevre konusunda da birlikte çalışması gerektiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

        "Biz Filistin'deki, Gazze'deki acıyı anlatırken, dünyadaki acıyı da aynı şekilde, aynı hassasiyetle, aynı ses tonuyla anlatmaya devam edeceğiz. Bugün dünyadaki hayvanlara zarar veriyorsak, aynı ses tonuyla bunu da anlatacağız. Yaşam kaynaklarına zarar veriliyorsa bunu da aynı ses tonuyla anlatmaya inşallah devam edeceğiz. Dolayısıyla nasıl biz Azerbaycan ile bir kardeş ülke usulü oluşturmuşsak, sizin ülkelerinizle de çevre konusunda kardeş ülke usulü oluşturup omuz omuza mücadele etmeyi inşallah birlikte başaracağımıza inanıyorum."

        REKLAM

        Konuşmanın ardından, moderatörlüğünü Yıldız Teknik Üniversitesinde öğrenim gören Nijeryalı Boozar Zakariyyah'ın üstlendiği panel düzenlendi.

        Panele, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesinde eğitim alan Kırgız Aidana Baktybek Kyzy, Kocaeli Üniversitesinde okuyan Afgan Abdul Settar Rafet Yavuz, Necmettin Erbakan Üniversitesinde eğitim alan Demokratik Kongolu Benjamin Aganze Marhegane ve Atatürk Üniversitesi öğrencisi Somalili Omar Abdullahi Askalan konuşmacı olarak yer aldı.

        Kırgızistanlı Kyzy, sınır aşan su kaynaklarının yönetimi gibi konuların iklim diplomasisi meselesi olduğunu belirterek, iklim diplomasisinin gün geçtikçe daha önemli bir çalışma alanına döndüğünü dile getirdi.

        REKLAM

        Somalili Askalan da Somali'nin iklim değişikliğinden en çok etkilenen ülkelerden biri olduğunu belirterek, ülkede yaşanan kuraklık, sel ve diğer aşırı hava olaylarının milyonlarca insanın yaşamını tehdit ettiğini ve mevcut insani krizi daha da derinleştirdiğini söyledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Aliağa patlamasında 11 kişi adliyede
        Aliağa patlamasında 11 kişi adliyede
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Antalya'dan dünyaya güçlü bir mesaj verelim
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Antalya'dan dünyaya güçlü bir mesaj verelim
        "Elektrikleşme, Türkiye'nin enerji planında en önemli stratejik hedeflerden"
        "Elektrikleşme, Türkiye'nin enerji planında en önemli stratejik hedeflerden"
        11 il için sarı kodlu uyarı
        11 il için sarı kodlu uyarı
        Sultan ve Kervan hakkında suç duyurusu
        Sultan ve Kervan hakkında suç duyurusu
        Bugün Ne Oldu? 11 Kasım 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 11 Kasım 2026 haberleri
        Emir Sarıgül ifadeye çağrıldı
        Emir Sarıgül ifadeye çağrıldı
        Türk Altın’dan Ankara’da 10 bin fidanlık hatıra ormanı
        Türk Altın’dan Ankara’da 10 bin fidanlık hatıra ormanı
        Akbank’ın sürdürülebilir finansman hedefi 2,5 trilyon TL
        Akbank’ın sürdürülebilir finansman hedefi 2,5 trilyon TL
        7 kurşunluk cinayete 15 yıl
        7 kurşunluk cinayete 15 yıl
        "Sanayide rekabetçiliğin merkezine enerji dönüşümü yerleşti"
        "Sanayide rekabetçiliğin merkezine enerji dönüşümü yerleşti"
        Genç doktorun şüpheli ölümü: 8. kattan düştü!
        Genç doktorun şüpheli ölümü: 8. kattan düştü!
        "Sokağın hakkını vereceksiniz! Boğazını keseriz" Film setinde kâbus
        "Sokağın hakkını vereceksiniz! Boğazını keseriz" Film setinde kâbus
        "İklim krizi öngörü değil, yaşadığımız bir halk sağlığı sorunu"
        "İklim krizi öngörü değil, yaşadığımız bir halk sağlığı sorunu"
        Beşiktaş’ta hedef 3 takviye!
        Beşiktaş’ta hedef 3 takviye!
        BDDK Başkanı Kavcıoğlu istifa etti
        BDDK Başkanı Kavcıoğlu istifa etti
        Fenerbahçe'de Kuyt ile yollar ayrıldı!
        Fenerbahçe'de Kuyt ile yollar ayrıldı!
        Türkiye, Yalçın yönetiminde ilk maçına çıkıyor!
        Türkiye, Yalçın yönetiminde ilk maçına çıkıyor!
        Demokratlarda 'liderlik' krizi
        Demokratlarda 'liderlik' krizi
        "Karakterlerin geçmişi merak duygusunu canlı tutuyor"
        "Karakterlerin geçmişi merak duygusunu canlı tutuyor"

        Benzer Haberler

        COP31 LİDERLER ZİRVESİ - Yüksek Düzeyli Bölüm'de iklim kriziyle mücadelede...
        COP31 LİDERLER ZİRVESİ - Yüksek Düzeyli Bölüm'de iklim kriziyle mücadelede...
        COP31 Dünya Liderler Zirvesi'nde iklim eylemi çağrısı: "Derhal harekete geç...
        COP31 Dünya Liderler Zirvesi'nde iklim eylemi çağrısı: "Derhal harekete geç...
        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Bakan Kurum, COP31 Liderler Zirvesi Yüksek Dü...
        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Bakan Kurum, COP31 Liderler Zirvesi Yüksek Dü...
        COP31'de iklim krizinin çocuklar üzerindeki etkileri ele alındı
        COP31'de iklim krizinin çocuklar üzerindeki etkileri ele alındı
        Küresel enerji dönüşümünde şebeke ve finansman yatırımları COP31'de ele alı...
        Küresel enerji dönüşümünde şebeke ve finansman yatırımları COP31'de ele alı...
        MATSO Başkanı Gök: "Tarımın geleceğini korumak, üreticimizi korumaktan geçi...
        MATSO Başkanı Gök: "Tarımın geleceğini korumak, üreticimizi korumaktan geçi...