COP31'de iklim krizinin çocuklar üzerindeki etkileri ele alındı

ANTALYA’da düzenlenen COP31 kapsamında Türkiye Çocuk ve Gençlik Pavilyonu’nda, UNICEF Türkiye İyi Niyet Elçisi Tuba Büyüküstün ve UNICEF Türkiye Temsilcisi Paolo Marchi, çocuklar ve gençlerle bir araya geldi. İklim krizinin çocuklar üzerindeki etkilerinin ele alındığı buluşmada konuşan Büyüküstün, “Çocukların gerçekten endişelenmeye başladıklarını gözlemliyorum. Çok haklılar. Öncelikle çocukların ve gençlerin dinlenmesini istiyorum" dedi.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Türkiye İyi Niyet Elçisi oyuncu Tuba Büyüküstün ile UNICEF Türkiye Temsilcisi Paolo Marchi, COP31 etkinlikleri kapsamında Mavi Alan’daki Türkiye Çocuk ve Gençlik Pavilyonu’nda çocuklar ve gençlerle buluştu. İklim değişikliğinin çocukların yaşamına etkilerinin konuşulduğu etkinlikte, iklim kriziyle mücadelede gençlerin rolü ve karar alma süreçlerine katılımı değerlendirildi. Katılımcıların sorularının da yanıtlandığı buluşmada, çocukların ve gençlerin görüşlerinin dikkate alınması gerektiği vurgulandı.

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'İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ KONUSUNDA KRİTİK NOKTAYA GELİNDİ'

İki çocuk annesi Tuba Büyüküstün, iklim krizinin çocukların geleceği üzerindeki etkilerine ilişkin endişelerini dile getirdi. İklim değişikliği konusunda artık kritik bir noktaya gelindiğini belirten Büyüküstün, konuşmaların somut kararlara ve uygulamalara dönüşmesi gerektiğini söyledi. Sürecin daha fazla ertelenemeyeceğine dikkat çeken Büyüküstün, “Çünkü artık kritik bir noktadayız. Ne kadar daha bunu uzatabiliriz ne kadar vaktimiz var bilmiyorum. Artık konuşulanlar konuşulmalı, kararlar alınmalı" diye konuştu.

Çocukların iklim krizi karşısında giderek daha fazla endişe duyduğunu gözlemlediğini belirten Büyüküstün, “Çocukların gerçekten endişelenmeye başladıklarını gözlemliyorum. Çok haklılar bu meselede. Öncelikle kesinlikle çocukların, gençliğin dinlenmesini istiyorum" dedi.

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ÇOCUKLAR RİSK ALTINDA

UNICEF Türkiye Temsilcisi Paolo Marchi ise iklim krizinin dünya genelinde çocuklar üzerindeki etkilerine dikkat çekti. Dünya genelinde yaklaşık 1,1 milyar çocuğun son derece yüksek iklim riskiyle karşı karşıya olduğunu belirten Marchi, çocukların iklim krizinin yaşandığı bir dünyaya doğduğunu ifade etti. Gençlerin değişim konusundaki kararlılığına ve çözüm üretme isteğine dikkat çeken Marchi, çocukların ve gençlerin yalnızca iklim krizinden etkilenen bireyler olarak görülmemesi gerektiğini vurguladı. Marchi, gençlerin fikirlerinin, çözüm önerilerinin ve taleplerinin karar alma süreçlerinde karşılık bulmasının önemini dile getirdi.

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Etkinlikte çocukların ve gençlerin iklim değişikliğiyle ilgili düşüncelerini paylaşabilecekleri soru-cevap ortamı oluşturulurken, iklim kriziyle mücadelede gençlerin aktif rol üstlenmesi gerektiği mesajı verildi. Buluşmada, çocukların yalnızca iklim krizinin sonuçlarından etkilenen bireyler değil, aynı zamanda çözümün geliştirilmesinde söz sahibi aktörler olduğu vurgulandı.