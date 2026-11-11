KKTC Başbakanı Üstel: "İnsan sağlığını, çevreyi ve gelecek nesilleri ilgilendiren ihtiyaçların siyasi uyuşmazlıklara bağlı hâle getirilmesini doğru bulmuyoruz"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, "İnsan sağlığını, çevreyi ve gelecek nesilleri ilgilendiren ihtiyaçların siyasi uyuşmazlıklara bağlı hâle getirilmesini doğru bulmuyoruz" dedi. Üstel, Türkiye ile KKTC arasında planlanan denizaltı elektrik kablosu ve doğal gaz boru hattı projelerinin enerji güvenliği ve çevrenin korunması açısından stratejik önem taşıdığını da vurguladı.

KKTC Başbakanı Üstel, Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen COP31'e ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, temiz enerjiye geçişin, enerji güvenliğinin ve iklim değişikliğiyle mücadelenin bütün halkları kapsaması gerektiğini belirterek, Kıbrıs Türk halkının bu ortak mücadelenin dışında bırakılmasının kabul edilemez olduğunu ifade etti. Türkiye ile KKTC arasında planlanan denizaltı elektrik kablosunun ülkenin enerji geleceği açısından stratejik bir yatırım olduğunu kaydeden Üstel, iki ülkenin elektrik şebekelerinin birbirine bağlanmasının hedeflendiğini belirtti. Üstel, düşük karbonlu elektrik tedarikiyle desteklenecek bağlantının elektrik arz güvenliğini güçlendireceğini ve güneş enerjisi başta olmak üzere yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını artıracağını ifade etti. Türkiye'den boru hattıyla doğal gaz getirilmesinin de enerji dönüşümünün önemli bir parçası olduğunu vurgulayan Üstel, elektrik üretiminde "fuel oil" kullanımının azaltılarak doğal gaza geçilmesiyle sera gazı emisyonlarının ve hava kirliliğinin düşürülmesinin hedeflendiğini bildirdi.

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"İzolasyonların çevresel bedelini bütün insanlık ödüyor"

Kıbrıs Türk halkının sağlıklı bir çevrede yaşama ve temiz enerjiye erişim hakkının siyasi tanınma tartışmalarının gölgesinde bırakılamayacağını belirten Üstel, "İnsan sağlığını, çevreyi ve gelecek nesilleri ilgilendiren ihtiyaçların siyasi uyuşmazlıklara bağlı hâle getirilmesini doğru bulmuyoruz" ifadelerini kullandı.

Paris Anlaşması'nın sera gazı emisyonlarını azaltma ve düşük emisyonlu kalkınmayı destekleme hedeflerini hatırlatan Üstel, çevresel faydası bilimsel verilerle ortaya konulan enerji projelerinin siyasi gerekçelerle engellenmesinin uluslararası iklim hedefleriyle çeliştiğini kaydetti. "Kıbrıs Türk halkına uygulanan izolasyonların temiz enerjiye geçişi zorlaştıran sonuçları ülkemizin sınırlarını aşmaktadır" diyen Üstel, yüksek emisyonlu elektrik üretiminin sürmesine yol açan engellerin küresel iklim mücadelesini de olumsuz etkilediğini belirtti. Enerji dönüşümünün hastanelerin kesintisiz çalışması, içme suyu temini, üretimin devamlılığı ve vatandaşların uygun maliyetli elektriğe ulaşması açısından hayati önem taşıdığını ifade eden Üstel, projelerin bilimsel veriler, çevresel etkiler ve tüketici maliyetleri dikkate alınarak yürütüleceğini bildirdi. Uluslararası topluma Kıbrıs Türk halkının temiz enerjiye erişimini destekleme çağrısında bulunan Üstel, COP31'in temiz enerji ve adil dönüşüm hedeflerinin Kıbrıs Türk halkını da kapsaması gerektiğini vurguladı. Başbakan Üstel, "Halkımızın geleceğini, çevremizi ve ortak iklimimizi koruyacak projeleri Türkiye ile iş birliği içerisinde kararlılıkla ilerletmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.