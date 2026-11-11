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        Corendon Airlines, COP31'de sürdürülebilir havacılığın finansmanını gündeme taşıdı

        Corendon Airlines, COP31 kapsamında sürdürülebilir havacılığa geçişin finansmanını ele alan panele destek verdi. Panelde, Sürdürülebilir Havacılık Yakıtları (SAF) alanında faaliyet gösteren küçük ölçekli firmaların finansmana erişimi ve yenilikçi teknolojilerin geliştirilmesini destekleyecek yatırım modelleri değerlendirildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 16:03 Güncelleme:
        Corendon Airlines, COP31'de sürdürülebilir havacılığın finansmanını gündeme taşıdı

        Corendon Airlines, COP31 kapsamında sürdürülebilir havacılığa geçişin finansmanını ele alan panele destek verdi. Panelde, Sürdürülebilir Havacılık Yakıtları (SAF) alanında faaliyet gösteren küçük ölçekli firmaların finansmana erişimi ve yenilikçi teknolojilerin geliştirilmesini destekleyecek yatırım modelleri değerlendirildi.

        Corendon Airlines, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında, 10 Kasım 2026 tarihinde Antalya'da düzenlenen "Financing the Transition to Sustainable Aviation: Scaling Up Sustainable Aviation Fuels (SAF) and Innovative Technologies" başlıklı panele destek verdi.

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        COP31 Green Zone Valilik Pavilyonu'nda gerçekleştirilen panelde, havacılık sektörünün karbon ayak izinin azaltılmasında önemli rol oynayan Sürdürülebilir Havacılık Yakıtları (SAF) alanındaki yatırımların nasıl ölçeklendirilebileceği ve özellikle küçük ölçekli firmaların bu dönüşümde ihtiyaç duyduğu finansman kaynaklarına nasıl erişebileceği ele alındı.

        UN SDSN Türkiye Direktörü Dr. Tamer Atabarut'un moderatörlüğünde gerçekleşen panelde; Corendon Turizm Grubu Finans Koordinatörü Dr. Batuğhan Karaer, ACT Venture Partners Ortağı Osman Gürcan Ozan ve DEG İklim Ekibi Koordinasyonu Başkan Yardımcısı Dr. Michael Knaus konuşmacı olarak yer aldı.

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        Corendon Turizm Grubu Finans Koordinatörü Dr. Batuğhan Karaer, "Corendon olarak 2024 yılında Antalya'da Sürdürülebilir Havacılık Yakıtı (SAF) kullanımına başladık. Avrupa Birliği düzenlemeleri kapsamında 2025 yılından itibaren havacılık yakıtına, Avrupa meydanlarından kalkışta, yüzde 2 oranında SAF karıştırılması zorunlu hale geldi. Ancak SAF'ın geleneksel jet yakıtına kıyasla dört ila beş kat daha pahalı olması, bu yakıtın yaygınlaşmasının önündeki en önemli engellerden biri. Bu maliyet farkı havayollarının operasyonel giderlerine ve bilet fiyatlarına da yansıyor. SAF kullanımının sürdürülebilir biçimde artırılabilmesi için öncelikle bu fiyat farkının azaltılması gerekiyor. Türkiye'de de sürdürülebilir havacılık yakıtlarına yönelik uygulamaların ve yerel kaynakların değerlendirilmesinin önemli olduğunu düşünüyoruz" dedi.

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        Panelde ayrıca SAF üretiminin ölçeklendirilmesi, küçük ölçekli teknoloji ve yakıt üreticilerinin finansmana erişiminin kolaylaştırılması, girişim sermayesi ve Avrupa fonlarının bu alandaki rolü ile havayolu şirketleri, yatırımcılar ve teknoloji geliştiricileri arasındaki iş birliklerinin önemi değerlendirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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