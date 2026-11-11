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        İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Antalya'da STK temsilcileriyle buluştu

        İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Antalya'da sivil toplum kuruluşlarının (STK) temsilcileriyle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 16:05 Güncelleme:
        İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Antalya'da STK temsilcileriyle buluştu

        İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Antalya'da sivil toplum kuruluşlarının (STK) temsilcileriyle bir araya geldi.

        Dervişoğlu, Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde gerçekleştirilen toplantıda, Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nın gerçekleştirildiği alana giderek, İYİ Partinin COP31 ile ilgili manifestosunu kamuoyuyla paylaştıklarını belirtti.

        Sivil toplum örgütleri temsilcileriyle de bir araya gelerek, talepleri dinleyeceğini aktaran Dervişoğlu, şunları söyledi:

        "Buradan edindiğimiz bilgileri, üzerinde hemfikir olduğumuz konularla alakalı yapılması gerekenleri yerine getirebilmek adına TBMM'de dile getireceğiz. Onun için bugün burada sizlerin söyledikleri bizim açımızdan son derece önemli. Çevrecinin itirazı, turizmcinin hesabı, üreticinin ihtiyacı birbirine ters düşebilir. Siyasetin ve siyasetçinin görevi de tam orada başlar. Güçlü olanı kayırmadan, gerekçesi açık ve hesabı sorulabilir kararlar almaktır, siyasetçinin görevi."

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        Dervişoğlu, toplantıda sivil toplum kuruluşları temsilcilerinden gelen talepleri not alacaklarını ve bunların peşinde olacaklarını kaydetti.

        Galeri
        Galeri

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