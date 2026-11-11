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        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Moldova Başbakanı Tofan'dan Türkiye'nin Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki arabuluculuk rolüne övgü:

        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Moldova Başbakanı Tofan'dan Türkiye'nin Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki arabuluculuk rolüne övgü:

        GÖKHAN ÇELİKER - Moldova Başbakanı Vasile Tofan, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda barışa ulaşılmasını teşvik ettiği ve bu yöndeki çabalara katkı sağladığı için Türkiye'ye minnettar olduklarını belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 16:01 Güncelleme:
        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Moldova Başbakanı Tofan'dan Türkiye'nin Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki arabuluculuk rolüne övgü:

        GÖKHAN ÇELİKER - Moldova Başbakanı Vasile Tofan, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda barışa ulaşılmasını teşvik ettiği ve bu yöndeki çabalara katkı sağladığı için Türkiye'ye minnettar olduklarını belirtti.

        Başbakan Tofan, Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

        "Türkiye ile mükemmel ilişkilere sahibiz. Hatta Türkiye, en büyük ticaret ortaklarımızdan biri." diyen Tofan, ikili ticaret hacminin 1 milyar doları aştığını ve gelecekteki üç yıl içinde bunu iki katına çıkarma hedefleri olduğunu belirtti.

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        Bu hedefi, "iddialı aynı zamanda gerçekçi" olarak nitelendiren Tofan, ayrıca, Türk şirketlerinin Moldova'ya daha fazla yatırım yapmasından büyük memnuniyet duyduklarını aktardı.

        - Türkiye'nin Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki arabuluculuk rolü

        Tofan, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ülkelerini de etkilediğine işaret ederek "Biz, Ukraynalı mültecilere kapılarını sonuna kadar açmış bir ülkeyiz. Bu süreçte Ukrayna'nın her zaman dostu olduk ve dostu olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

        "(Savaşta) Türkiye'nin kalıcı barışa ulaşılması yönündeki çabalarını güçlü biçimde destekliyoruz." diyen Tofan, barışı en çok Ukraynalıların istediğini dile getirdi.

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        Tofan, Moldova'nın Ukrayna'ya desteğini yineleyerek "Barışa ulaşılmasını teşvik ettiği ve bu yöndeki çabalara katkı sağladığı için Türkiye'ye bir kez daha minnettarız." diye konuştu.

        - "Türkiye'ye teşekkür ediyoruz"

        "Öncelikle bu zirveyi çok üst düzeyde organize ettiği için Türkiye'ye teşekkür ediyoruz." diyen Tofan, Moldova'nın iklim değişikliğinin etkilerini doğrudan hisseden ülkelerin başında geldiğini belirtti.

        Tofan, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarından ülkesindeki nehirlerin de etkilendiğine işaret ederek yaz aylarında ana nehirlerinde su seviyesinin düşmesinin başkent Kişinev'in su tedarikini riske attığını söyledi.

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        İklim değişikliğinin etkilerini şimdiden hissettiklerini aktaran Tofan, bu konuda gerekli adımları attıklarını ve diğer ülkelerin de sorumluluklarını yerine getirmesini umduklarını kaydetti.

        Galeri
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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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