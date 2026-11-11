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        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - "Mavi COP" ile denizlerin iklim gündemindeki yeri güçleniyor

        GÜLSELİ KENARLI - Ankara Üniversitesi Deniz Hukuku Ulusal Araştırma Merkezi (DEHUKAM) Müdürü Dr. Mustafa Başkara, COP31'in "Mavi COP" olarak anılmasının denizlerin ve okyanusların korunmasına yönelik küresel farkındalığı artırdığını, Türkiye'nin Sıfır Atık Mavi kapsamındaki girişimlerinin de bu alandaki çabalara katkı sağladığını belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 16:07 Güncelleme:
        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - "Mavi COP" ile denizlerin iklim gündemindeki yeri güçleniyor

        GÜLSELİ KENARLI - Ankara Üniversitesi Deniz Hukuku Ulusal Araştırma Merkezi (DEHUKAM) Müdürü Dr. Mustafa Başkara, COP31'in "Mavi COP" olarak anılmasının denizlerin ve okyanusların korunmasına yönelik küresel farkındalığı artırdığını, Türkiye'nin Sıfır Atık Mavi kapsamındaki girişimlerinin de bu alandaki çabalara katkı sağladığını belirtti.

        Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da gerçekleştirilen ve iklim değişikliğiyle mücadelede dünyanın en önemli organizasyonu olan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nda (COP31) AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Başkara, 190'dan fazla ülkenin katıldığı COP31'in küresel iklim gündeminin şekillenmesi açısından önemli bir buluşma noktası olduğunu söyledi.

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        İklim değişikliğiyle mücadele gündeminin bir Akdeniz kentinden yürütülmesinin ayrı bir anlam taşıdığına işaret eden Başkara, Akdeniz'in dünyanın geri kalanından yüzde 20 daha hızlı ısındığını, COP31'de verilecek mesajların küresel ölçekte daha hızlı adımlar atılmasına katkı sağlayabileceğini kaydetti.

        COP31'in "Mavi COP" olarak da anıldığını ve bu durumun denizler ve okyanusların iklim gündemindeki görünürlüğünü artırdığını vurgulayan Başkara, şöyle devam etti:

        "COP31'in Mavi COP olarak da anılmasının çok ciddi bir etkisi oldu. Dünyadaki sivil toplum kuruluşları, yardım kuruluşları ve devletler bunu büyük bir memnuniyetle karşıladı. Türkiye de bu kapsamda önemli adımlar attı. İstanbul ve Trabzon'da okyanus gündemine ilişkin etkinlikler düzenlendi. Fiji'deki Pre-COP toplantısında okyanus gündemi en önemli başlıklardan biri oldu. Antalya'da da 17 Kasım Okyanus Günü olarak belirlendi."

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        Türkiye'nin Akdeniz, Karadeniz, Marmara ve Ege denizlerine kıyısının bulunması​​​​​​​nın COP31 kapsamında kendi denizlerindeki iyi uygulamaları dünyaya tanıtma fırsatı sunduğunu dile getiren Başkara, "Nasıl ki Sıfır Atık meselesinde Türkiye dünyaya öncülük ediyorsa, Sıfır Atık Mavi perspektifinden deniz çöpleriyle ilgili girişimlerimiz de COP31'le birlikte dünyaya duyurulmuş durumda. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın ortaya koyduğu girişimler de dünyaya yön verecek önemli çalışmalar arasında yer alıyor." ifadelerini kullandı.

        Türkiye'nin denizlerin yönetimi, veri paylaşımı ve finansmana erişim konularında bir perspektif ortaya koyduğuna değinen Başkara, COP31'in yeni mekanizmalar kurmaktan ziyade mevcut mekanizmaların daha işlevsel çalışmasını önceleyen bir yaklaşım sunduğunu vurguladı.

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        Başkara, "Dünyada iklim değişikliğiyle mücadele için önceki COP'larda kurulmuş birçok mekanizma var. Ancak bunların işlevsel hale getirilmesi gerekiyor. Bu nedenle COP31 ilk kez 'Uygulama COP'u olarak anılıyor. Türkiye'nin finansmana erişimde köprü görevi görecek BRIDGE girişimi de bu açıdan önemli bir yer tutuyor." diye konuştu.

        - Denizlerdeki biyoçeşitlilik ve karbonsuzlaşma gündemde

        COP31'in deniz alanlarının ötesindeki biyolojik çeşitliliğin korunmasına yönelik uluslararası çalışmalara da ivme kazandırabileceğini belirten Başkara, Türkiye'nin BBNJ Anlaşması'na (Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi Kapsamında Ulusal Yetki Alanı Dışındaki Alanların Deniz Biyolojik Çeşitliliğinin Korunması ve Sürdürülebilir Kullanımı Anlaşması) taraf olma sürecini tamamladığını hatırlattı.

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        Ulusal yetki alanları dışındaki deniz alanlarında biyolojik çeşitliliğin korunmasını amaçlayan anlaşmanın taraf ülkeler toplantısının ocak ayında gerçekleştirileceğini aktaran Başkara, "COP31, bu önemli toplantı öncesinde ülkelerin bir araya gelmesine ve yeni girişimlerin geliştirilmesine imkan sağladı. Bu da denizlerin ve okyanusların korunmasına yönelik çalışmaları hızlandıracak, teşvik edecek bir süreç." değerlendirmesinde bulundu.

        Başkara, deniz taşımacılığında karbonsuzlaşmanın da önümüzdeki dönemin önemli gündemlerinden biri olacağını kaydederek, Uluslararası Denizcilik Örgütünün (IMO) bu alandaki çalışmalarının COP31 sonrasında dünya gündeminde yer alacağını söyledi.

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        Başkara, sözlerini şöyle tamamladı:

        "COP31, yalnızca kendi gündemindeki okyanus başlıklarıyla değil, dünyanın geleceğinin şekillenmesinde okyanusların rolüne ilişkin önemli etkinlikler öncesinde ülkeleri bir araya getirmesiyle de öne çıkıyor. Denizler ve okyanusların iklim değişikliği gündeminde daha fazla yer bulduğu ve gelecek nesillerde iz bırakacak bir COP olmasını ümit ediyorum."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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