Akseki'de Milli Ağaçlandırma Günü'nde 800 fidan toprakla buluşturuldu

Doğaya ve çevreye duyarlılığın artırılması, orman varlığının korunması ve gelecek nesillere daha yeşil bir çevre bırakılması amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte toplam 800 fidan dikildi.

Etkinliğe Akseki Kaymakamı Yusuf Ilıca, Belediye Başkanı İlkay Akca ile ilçe protokolü ve öğrenciler katıldı.

Akseki Kaymakamlığı ve Orman İşletme Müdürlüğü tarafından "Geleceğe Nefes, Dünyaya Barış" sloganıyla Cemerler Mahallesi'nde fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi.

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