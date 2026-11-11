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        Akseki'de Milli Ağaçlandırma Günü'nde 800 fidan toprakla buluşturuldu

        Akseki ilçesinde, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte 800 fidan toprakla buluşturuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 16:13 Güncelleme:
        Akseki'de Milli Ağaçlandırma Günü'nde 800 fidan toprakla buluşturuldu

        Akseki ilçesinde, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte 800 fidan toprakla buluşturuldu.

        Akseki Kaymakamlığı ve Orman İşletme Müdürlüğü tarafından "Geleceğe Nefes, Dünyaya Barış" sloganıyla Cemerler Mahallesi'nde fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi.

        Etkinliğe Akseki Kaymakamı Yusuf Ilıca, Belediye Başkanı İlkay Akca ile ilçe protokolü ve öğrenciler katıldı.

        Katılımcılar, fidanları toprakla buluşturarak can suyu verdi.

        Doğaya ve çevreye duyarlılığın artırılması, orman varlığının korunması ve gelecek nesillere daha yeşil bir çevre bırakılması amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte toplam 800 fidan dikildi.

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