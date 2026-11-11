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        İletişim Başkanı Duran: "2053 yılına kadar net sıfır emisyon hedefine ulaşmayı amaçlıyoruz"

        Antalya'da COP31 kapsamında gerçekleştirilen "Enerji Tarım ve İklim Politikalarına Bütüncül Yaklaşım: Uluslararası İş Birliğiyle Dayanıklılığın Artırılması Paneli"nde konuşan İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 2053 yılına kadar net sıfır emisyon hedefine ulaşmayı amaçlıyoruz" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 17:25 Güncelleme:
        İletişim Başkanı Duran: "2053 yılına kadar net sıfır emisyon hedefine ulaşmayı amaçlıyoruz"

        Antalya'da COP31 kapsamında gerçekleştirilen "Enerji Tarım ve İklim Politikalarına Bütüncül Yaklaşım: Uluslararası İş Birliğiyle Dayanıklılığın Artırılması Paneli"nde konuşan İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 2053 yılına kadar net sıfır emisyon hedefine ulaşmayı amaçlıyoruz" dedi.

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran, COP31 kapsamında gerçekleştirilen "Enerji Tarım ve İklim Politikalarına Bütüncül Yaklaşım: Uluslararası İş Birliğiyle Dayanıklılığın Artırılması Paneli"ne katıldı. Programda konuşan Duran, "Geçtiğimiz yüzyılın büyük bölümünde, insanlığın en büyük hedefi daha fazla üretmek, daha hızlı büyümek ve daha yüksek refah seviyelerine ulaşmak oldu. Bugün, tam da bu hedefin beraberinde getirdiği sonuçlarla karşı karşıyayız. Önümüzdeki soru, ekonomik kalkınmayı sürdürürken aynı zamanda doğal kaynakları nasıl muhafaza edeceğimizdir. Bu çerçevede enerji, tarım ve iklim değişikliği arasındaki ilişkiye değinmek istiyorum. Bugün dünya nüfusu 8 milyarı aşmış durumdadır. Tahminler, bu sayının yüzyılın ikinci yarısında da artmaya devam ederek nihayetinde on milyarı aşacağını göstermektedir. Ancak mesele, nüfus artışından çok daha fazlası. Bugün dünya nüfusunun büyük çoğunluğu kentsel alanlarda yaşamaktadır ve sanayileşme, insanların çalışma biçimini şekillendirmeye devam etmektedir" ifadelerine yer verdi.

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        "İklim eyleminin ülkeler arasındaki mevcut eşitsizlikleri derinleştirmemesini sağlamalıyız"

        İklim değişikliği politikalarına değinen Duran, "İklim değişikliğinin uluslararası ilişkiler üzerindeki etkilerine de dikkatinizi çekmek istiyorum. Şunu kabul etmemiz gerekir ki hiçbir ülke kendisini küresel iklim krizinin sonuçlarından tecrit edemez. İşte tam da bu nedenle iklim diplomasisine büyük önem atfediyorum. Bana göre iklim diplomasisi, dış politikanın vazgeçilmez bir parçası ve aynı zamanda küresel adalet meselesi hâline gelmiştir. Ülkelerin iklim değişikliğine farklı oranlarda katkıda bulunduğunu biliyoruz. Ancak, sonuçlarıyla başa çıkma konusunda çok farklı kapasitelere sahip olduklarını da biliyoruz.

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        İklim değişikliğine karşı en korunmasız ülkelerden bazıları, soruna en az katkıda bulunan ülkelerdir. Bu gerçeği görmezden gelemeyiz. Gelişmekte olan ülkelerin iklim finansmanına, teknolojiye ve kendi kapasitelerini geliştirecek araçlara erişime ihtiyacı vardır. İklim eyleminin ülkeler arasındaki mevcut eşitsizlikleri derinleştirmemesini sağlamalıyız. Katılıyorum ki, ortak bir gelecek ortak sorumluluk gerektirir. Ancak ortak sorumluluk, eşit sorumluluk anlamına gelmez. Ülkelerin ulusal önceliklerine ve farklı kapasitelerine saygı gösteren adil uluslararası müzakerelere ihtiyacımız var. Bu anlayış, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın küresel adalet çağrısıyla yakından bağlantılıdır. Türkiye, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde daha adil bir uluslararası sistemi kararlılıkla savunmaktadır. Küresel sorunlara yönelik diyaloğu, arabuluculuğu ve barışçıl çözümleri teşvik ediyoruz. Aynı anlayışı iklim diplomasisine de taşıyoruz. Barış ile çevre güvenliğinin yakından bağlantılı olduğunu da hatırlamalıyız. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının yol açtığı yıkım, bu gerçeğin acı bir hatırlatıcısıdır. Büyük insani acıların yanı sıra, altyapının ve doğal kaynakların tahrip edilmesi de ciddi çevresel sonuçlara yol açmaktadır. İnsan hayatının ve çevrenin tahrip edilmesine kayıtsız kalırken sürdürülebilir bir dünyadan söz edemeyiz" ifadelerini kullandı.

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        "2053 yılına kadar net sıfır emisyon hedefine ulaşmayı amaçlıyoruz"

        Türkiye'nin küresel sorunlara yaklaşımı ve attığı somut hukuki adımlara değinen Duran, "Türkiye'nin bu küresel sorunlara yaklaşımı medeniyetimizin değerlerine dayanmaktadır. Biz insan hayatını kutsal kabul ederiz. Doğayı kutsal bir emanet olarak görürüz. İsraftan kaçınmayı ahlaki ve dinî bir sorumluluk olarak değerlendiririz. Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (SAV), kıyamet kopmak üzere olsa dahi elimizdeki fidanı dikmemizi öğütlemiştir. Yine bizlere, akan bir nehrin kenarında olsak dahi suyu israf etmekten kaçınmamızı öğütlemiştir. Ülkemiz, Paris Anlaşması'nı 2021 yılında onaylamıştır. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 2053 yılına kadar net sıfır emisyon hedefine ulaşmayı amaçlıyoruz. Bu hedef doğrultusunda somut adımlar atıyoruz. İlk İklim Kanunumuz geçtiğimiz yıl yürürlüğe girmiştir. Bu kanun, iklim değişikliğiyle mücadelemizin hukuki çerçevesini güçlendirmiştir. Bir diğer somut örnek ise Cumhurbaşkanımızın kıymetli eşi Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin öncülüğünde başlatılan Sıfır Atık hareketidir. Türkiye'de bir girişim olarak başlayan bu çalışma, kısa sürede küresel bir çevre hareketine dönüşmüştür. Türkiye'nin girişimiyle Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 30 Mart tarihini Uluslararası Sıfır Atık Günü ilan etmiştir. Bu gelişme, küresel iklim bilincinin güçlendirilmesine değerli bir katkı ve Türkiye'nin iklim diplomasisi açısından önemli bir başarıdır. Sıfır Atık anlayışının temelindeki felsefe basit ancak güçlüdür. İsraf ettiğimiz her bir gıda, aynı zamanda suyun, enerjinin ve insan emeğinin de israf edilmesi anlamına gelmektedir. İsrafın azaltılması, kaynaklarımızın korunması ve malzemelerin yeniden ekonomiye kazandırılması, iklim değişikliğiyle mücadelenin temel unsurlarıdır" diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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