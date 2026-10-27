Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Junior World Cup Antalya 2026 tamamlandı

        Junior World Cup Antalya 2026 tamamlandı

        Antalya'da 17-26 Ekim tarihlerinde iki etap halinde düzenlenen Junior World Cup Antalya 2026, 40 ülkeden 300 takım ve 4 bin futbolcunun katılımıyla tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2026 - 10:18 Güncelleme:
        Junior World Cup Antalya 2026 tamamlandı

        Antalya’da 17-26 Ekim tarihlerinde iki etap halinde düzenlenen Junior World Cup Antalya 2026, 40 ülkeden 300 takım ve 4 bin futbolcunun katılımıyla tamamlandı.

        Marport ana sponsorluğundaki organizasyonda, 8-18 yaş altı kategorilerindeki takımlar mücadele etti. Avrupa'nın önemli kulüplerinin altyapı ekiplerini Türkiye’den ve farklı ülkelerden takımlarla buluşturan turnuva, genç futbolculara uluslararası deneyim kazanma fırsatı sundu.

        22-26 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilen ikinci etapta 10 yaş altı kategorisinde FK Crvena Zvezda, 11 yaş altında FC Porto, 12 yaş altında SC Braga birinci oldu.

        FC Porto, SC Braga, Borussia Dortmund, AZ Alkmaar, Panathinaikos, Dinamo Zagreb, Club Brugge, Hertha BSC ve Lech Poznan gibi kulüplerin altyapı takımlarının yer aldığı organizasyonda, genç futbolcular farklı futbol ekollerini tanıma ve uluslararası rakiplerle karşılaşma imkanı buldu.

        REKLAM

        JWCA 2026 Turnuva Direktörü Mert Paflak, organizasyonun tamamlanmasının ardından yaptığı değerlendirmede, turnuvanın çocukların sportif gelişimine ve kültürler arası etkileşime katkı sunduğunu belirtti.

        Turnuva, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Antalya Valiliği ve ilgili kurumların destekleriyle gerçekleştirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail'de kritik seçim sona erdi
        İsrail'de kritik seçim sona erdi
        SPK'dan yeni Tera Yatırım kararı
        SPK'dan yeni Tera Yatırım kararı
        İsrail'deki seçimlere yüksek katılım
        İsrail'deki seçimlere yüksek katılım
        Cevdet Yılmaz: Ödemeler Cuma günü
        Cevdet Yılmaz: Ödemeler Cuma günü
        "Artık psikolojim kaldırmıyor"
        "Artık psikolojim kaldırmıyor"
        Bahçeli: Kardeşliğimizi korumak boynumuzun borcu
        Bahçeli: Kardeşliğimizi korumak boynumuzun borcu
        Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi sona erdi!
        Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi sona erdi!
        "65 yaş üstü emeklilere daha fazla zam yapılabilir"
        "65 yaş üstü emeklilere daha fazla zam yapılabilir"
        Çin'de Mbappe krizi!
        Çin'de Mbappe krizi!
        Rusya ile Ukrayna arasındaki bölgesel ateşkes başladı
        Rusya ile Ukrayna arasındaki bölgesel ateşkes başladı
        Sigorta dolandırıcılığı filmleri aratmadı: Sahte kaza senaryosuyla sigorta vurgunu
        Sigorta dolandırıcılığı filmleri aratmadı: Sahte kaza senaryosuyla sigorta vurgunu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli görüştü
        Tuğyan Ülkem Gülter için 'hastalara eziyet' iddiasıyla soruşturma!
        Tuğyan Ülkem Gülter için 'hastalara eziyet' iddiasıyla soruşturma!
        "Yavuz hırsız ev sahibini bastırırmış"
        "Yavuz hırsız ev sahibini bastırırmış"
        Erişkin aşılama enfeksiyondan da kanserden de koruyor
        Erişkin aşılama enfeksiyondan da kanserden de koruyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Nafaka Düzenlemesi yeniden hazırlanacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Nafaka Düzenlemesi yeniden hazırlanacak
        "Bu davranışlar cezasız kalmamalıdır!"
        "Bu davranışlar cezasız kalmamalıdır!"
        Harry Kane'in bilinmeyenleri
        Harry Kane'in bilinmeyenleri
        Galatasaray - Fenerbahçe derbisi dünya basınında!
        Galatasaray - Fenerbahçe derbisi dünya basınında!
        Jülide Kural'dan açıklama
        Jülide Kural'dan açıklama

        Benzer Haberler

        GÜNCELLEME - Antalya'da hortum nedeniyle parçalanan konteynerlerdeki 4 işçi...
        GÜNCELLEME - Antalya'da hortum nedeniyle parçalanan konteynerlerdeki 4 işçi...
        Filistinli oyuncu Massri: Halkımı her yere yanımda götürüyorum
        Filistinli oyuncu Massri: Halkımı her yere yanımda götürüyorum
        Antalya'da 4 kişinin ölümüne sebep olan hortum, önce seyir terasını yerle b...
        Antalya'da 4 kişinin ölümüne sebep olan hortum, önce seyir terasını yerle b...
        Altın Portakal'da yapay zekayla üretilen "Uyuyan Kadın" filminin ilk göster...
        Altın Portakal'da yapay zekayla üretilen "Uyuyan Kadın" filminin ilk göster...
        Antalya'da hortum konteynerleri parçaladı, kule vinci devirdi; 4 ölü, 1 yar...
        Antalya'da hortum konteynerleri parçaladı, kule vinci devirdi; 4 ölü, 1 yar...
        Hortumun vurduğu konteynerlerde 4 ölü, 1 yaralı Hastanede öldüğü bilgisi ve...
        Hortumun vurduğu konteynerlerde 4 ölü, 1 yaralı Hastanede öldüğü bilgisi ve...