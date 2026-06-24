Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Kaş'ta karların erimesiyle yaylalar yeşile büründü

        Kaş'ta karların erimesiyle yaylalar yeşile büründü

        Antalya'nın Kaş ilçesinde kış aylarında karla kaplanan yüksek rakımlı yaylalar, havaların ısınması ve karların erimesiyle yeşile büründü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2026 - 14:39 Güncelleme:
        Kaş'ta karların erimesiyle yaylalar yeşile büründü

        Antalya'nın Kaş ilçesinde kış aylarında karla kaplanan yüksek rakımlı yaylalar, havaların ısınması ve karların erimesiyle yeşile büründü.

        İlçenin Gömbe Mahallesi sınırlarında yaklaşık 2 bin metre rakımda bulunan Subaşı Yaylası, Subaşı Menderesi, İkiz Göller, Yeşil Göl ve Uçarsu, eriyen kar sularıyla beslenerek ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

        Birkaç hafta öncesine kadar kar örtüsüyle kaplı olan bölge, bugün yeşilin farklı tonlarıyla dikkati çekiyor. Doğaseverler ve fotoğraf tutkunlarının ilgi gösterdiği yaylalarda yaz mevsimiyle birlikte hareketlilik yaşanıyor.

        Bölgeyi ailesiyle gezen Dilruba Demirci, AA muhabirine, birkaç hafta önce kar nedeniyle ulaşamadıkları noktalara bu kez çıkabildiklerini söyledi.

        Gömbe'ye geldiklerinde Uçarsu, İkiz Göller ve Subaşı Yaylası'nı da ziyaret etmek istediklerini belirten Demirci, "2-3 hafta önce geldiğimizde her yer karla kaplı olduğu için çıkamamıştık. Şimdi karlar büyük ölçüde erimiş olsa da ulaşılabilen bazı noktalarda hala kar bulunuyor. Karı gördük, dokunduk ve yanımıza aldık." dedi.

        Yaz mevsiminde birçok kişinin denize girdiğini, kendilerinin ise yaylada karla karşılaştığını ifade eden Demirci, bölgedeki serin havanın dikkat çekici olduğunu dile getirdi.

        Bu yıl bölgenin yoğun yağış aldığını kaydeden Demirci, "Her yerden su çıkıyor. Dereler güçlü şekilde akıyor, Uçarsu coşkuyla akıyor, göller tamamen dolmuş durumda. Manzara gerçekten çok güzel. Suyun sesi zaman zaman birbirimizi duymamızı bile zorlaştırıyor." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump: İran, Hürmüz'den geçişlerde para alırsa müzakereler sona erer
        Trump: İran, Hürmüz'den geçişlerde para alırsa müzakereler sona erer
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yasal düzenleme açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yasal düzenleme açıklaması
        Avrupa'da sıcak hava dalgası!
        Avrupa'da sıcak hava dalgası!
        Dursun Özbek'ten harcama limiti açıklaması!
        Dursun Özbek'ten harcama limiti açıklaması!
        Fransa ilk Ebola vakasını açıkladı
        Fransa ilk Ebola vakasını açıkladı
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        Kahreden kazada hayatlarını kaybettiler!
        Kahreden kazada hayatlarını kaybettiler!
        Almanya vizesinde dijitalleşme sinyali
        Almanya vizesinde dijitalleşme sinyali
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Devlerin yarışı!
        Devlerin yarışı!
        Altun Arıca son yolculuğuna uğurlandı
        Altun Arıca son yolculuğuna uğurlandı
        İki çocuk annesiydi... Otomobilinde ölü bulundu!
        İki çocuk annesiydi... Otomobilinde ölü bulundu!
        Her şey bir anda oldu... 'Şaka'dan cinayet!
        Her şey bir anda oldu... 'Şaka'dan cinayet!
        Ronaldo'dan üç rekor birden!
        Ronaldo'dan üç rekor birden!
        "Eylülde faiz indirimi bekliyoruz"
        "Eylülde faiz indirimi bekliyoruz"
        Aykut Kocaman'dan F.Bahçe açıklaması!
        Aykut Kocaman'dan F.Bahçe açıklaması!
        Yasak aşklarının isimlerini verdi
        Yasak aşklarının isimlerini verdi
        "Babamı prenses gibi göstermeyin"
        "Babamı prenses gibi göstermeyin"
        Bilimsel çalışmalara göre o kişilerin yüzde 60-70’i yeniden kilo alıyor
        Bilimsel çalışmalara göre o kişilerin yüzde 60-70’i yeniden kilo alıyor
        Türkiye’nin en uzun ve hızlı metrosundan rekor
        Türkiye’nin en uzun ve hızlı metrosundan rekor

        Benzer Haberler

        Alanya'da 23 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
        Alanya'da 23 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
        Komşu evlerde eş zamanlı yangın; kundaklama iddiasına inceleme
        Komşu evlerde eş zamanlı yangın; kundaklama iddiasına inceleme
        Aynı kişiye ait 2 ayrı evde aynı anlarda çıkan yangında kundaklama şüphesi
        Aynı kişiye ait 2 ayrı evde aynı anlarda çıkan yangında kundaklama şüphesi
        Serinlemek için girdiği çayda kayboldu, 13 gündür aranıyor
        Serinlemek için girdiği çayda kayboldu, 13 gündür aranıyor
        Alanya'da firari hükümlü yakalandı
        Alanya'da firari hükümlü yakalandı
        İBSK'dan "Sadettin Kaynak Besteleri" konseri
        İBSK'dan "Sadettin Kaynak Besteleri" konseri