Alanya'da firari hükümlü yakalandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde hakkında kesinleşmiş 23 yıl 5 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada "bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık" suçundan kesinleşmiş 23 yıl 5 ay hapis cezası bulunan K.S'nin (47) yakalanması için teknik takip gerçekleştirildi. Konaklı Mahallesi'nde yakalanan hükümlü, sevk edildiği adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

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