Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Alanya'da firari hükümlü yakalandı

        Alanya'da firari hükümlü yakalandı

        Antalya'nın Alanya ilçesinde hakkında kesinleşmiş 23 yıl 5 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2026 - 13:30 Güncelleme:
        Alanya'da firari hükümlü yakalandı

        Antalya'nın Alanya ilçesinde hakkında kesinleşmiş 23 yıl 5 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada "bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık" suçundan kesinleşmiş 23 yıl 5 ay hapis cezası bulunan K.S'nin (47) yakalanması için teknik takip gerçekleştirildi.

        Konaklı Mahallesi'nde yakalanan hükümlü, sevk edildiği adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.












        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump: İran, Hürmüz'den geçişlerde para alırsa müzakereler sona erer
        Trump: İran, Hürmüz'den geçişlerde para alırsa müzakereler sona erer
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yasal düzenleme açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yasal düzenleme açıklaması
        Avrupa'da sıcak hava dalgası!
        Avrupa'da sıcak hava dalgası!
        Dursun Özbek'ten harcama limiti açıklaması!
        Dursun Özbek'ten harcama limiti açıklaması!
        Fransa ilk Ebola vakasını açıkladı
        Fransa ilk Ebola vakasını açıkladı
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        Kahreden kazada hayatlarını kaybettiler!
        Kahreden kazada hayatlarını kaybettiler!
        Almanya vizesinde dijitalleşme sinyali
        Almanya vizesinde dijitalleşme sinyali
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Devlerin yarışı!
        Devlerin yarışı!
        Altun Arıca son yolculuğuna uğurlandı
        Altun Arıca son yolculuğuna uğurlandı
        İki çocuk annesiydi... Otomobilinde ölü bulundu!
        İki çocuk annesiydi... Otomobilinde ölü bulundu!
        Her şey bir anda oldu... 'Şaka'dan cinayet!
        Her şey bir anda oldu... 'Şaka'dan cinayet!
        Ronaldo'dan üç rekor birden!
        Ronaldo'dan üç rekor birden!
        "Eylülde faiz indirimi bekliyoruz"
        "Eylülde faiz indirimi bekliyoruz"
        Aykut Kocaman'dan F.Bahçe açıklaması!
        Aykut Kocaman'dan F.Bahçe açıklaması!
        Yasak aşklarının isimlerini verdi
        Yasak aşklarının isimlerini verdi
        "Babamı prenses gibi göstermeyin"
        "Babamı prenses gibi göstermeyin"
        Bilimsel çalışmalara göre o kişilerin yüzde 60-70’i yeniden kilo alıyor
        Bilimsel çalışmalara göre o kişilerin yüzde 60-70’i yeniden kilo alıyor
        Türkiye’nin en uzun ve hızlı metrosundan rekor
        Türkiye’nin en uzun ve hızlı metrosundan rekor

        Benzer Haberler

        İBSK'dan "Sadettin Kaynak Besteleri" konseri
        İBSK'dan "Sadettin Kaynak Besteleri" konseri
        Kepez Belediyesi karne şenliği düzenliyor
        Kepez Belediyesi karne şenliği düzenliyor
        Kepez'de engelsiz hayat için güç birliği
        Kepez'de engelsiz hayat için güç birliği
        Gazipaşa'da aracın çarptığı yaya yaralandı
        Gazipaşa'da aracın çarptığı yaya yaralandı
        Antalya'da zabıta 4 bin 322 sahte parfüme el koydu
        Antalya'da zabıta 4 bin 322 sahte parfüme el koydu
        Trafik polisinden örnek davranış
        Trafik polisinden örnek davranış