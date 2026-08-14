Kemer'deki orman yangını kontrol altına alındı

Ulupınar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangına ekipler, gece boyunca karadan müdahale etti.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.