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        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Kepez Belediyesi 76 yaşındaki Ayşe teyzenin evini yeniledi Ayşe teyze belediye ekiplerinin yenilediği evine kavuştu: "Ben bu dünyada Allah'tan başka kimsem yok sanıyordum, siz varmışsınız"

        Kepez Belediyesi 76 yaşındaki Ayşe teyzenin evini yeniledi Ayşe teyze belediye ekiplerinin yenilediği evine kavuştu: "Ben bu dünyada Allah'tan başka kimsem yok sanıyordum, siz varmışsınız"

        Antalya'da Kepez Belediyesi tarafından 76 yaşındaki Ayşe Köktaş'ın evi baştan sona yenilendi. Çalışmalar süresince belediyenin Hasta Yakınları Konukevi'nde misafir edilen Köktaş, yenilenen evine kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.11.2026 - 10:50 Güncelleme:
        Kepez Belediyesi 76 yaşındaki Ayşe teyzenin evini yeniledi Ayşe teyze belediye ekiplerinin yenilediği evine kavuştu: "Ben bu dünyada Allah'tan başka kimsem yok sanıyordum, siz varmışsınız"

        Antalya'da Kepez Belediyesi tarafından 76 yaşındaki Ayşe Köktaş'ın evi baştan sona yenilendi. Çalışmalar süresince belediyenin Hasta Yakınları Konukevi'nde misafir edilen Köktaş, yenilenen evine kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

        Kepez Belediyesi, eşini kaybettikten sonra hayatını tek başına sürdüren 76 yaşındaki Ayşe Köktaş'ın evinde yenileme çalışması gerçekleştirdi. Çalışmalar kapsamında evin badana ve boya işlemleri yapılırken, temizlik ve ilaçlama çalışmaları da tamamlandı. Evde bulunan eşyalar yenileriyle değiştirilerek Köktaş için daha sağlıklı ve konforlu bir yaşam alanı oluşturuldu. Yenileme sürecinde Kepez Belediyesi Hasta Yakınları Konukevi'nde ağırlanan Köktaş, çalışmaların tamamlanmasının ardından belediye ekipleri tarafından evine götürüldü.

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        "Ben bu dünyada Allah'tan başka kimsem yok sanıyordum"

        Yenilenen evini ilk kez gören Ayşe Köktaş, büyük mutluluk yaşadı. Evini çok beğendiğini belirten Köktaş, "Allah hepinizden razı olsun. Evimi görünce çok şaşırdım. Keşke evimde 56 sene daha yaşasam da bu güzel evimin forsunu sürsem. Evim çok güzel olmuş. Hepinizden Allah razı olsun. Ben bu dünyada Allah'tan başka kimsem yok sanıyordum. Siz varmışsınız" ifadelerini kullandı.

        "Sağlığınızın ve sevdiklerinizin kıymetini bilin"

        Kendisine gösterilen ilgi ve destekten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Köktaş, "Sağlığınızın kıymetini bilin. Komşunuzun, annenizin, babanızın, kardeşlerinizin kıymetini bilin. Hayatta sadece sağlık, huzur ve mutluluk önemli" dedi.

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        Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'e de teşekkür eden Köktaş, "Allah razı olsun. O da benim artık bir oğlum. Oğlumun gözlerinden öpüyorum. Allah hepinizden razı olsun. Siz beni mutlu ettiniz, Allah da sizi mutlu etsin" diye konuştu.

        Tavuklarına kavuştu, horoz hediye edildi

        Öte yandan, evdeki yenileme çalışmaları sırasında Köktaş'a ait iki tavuk da Kepez Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından bakıma alındı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından tavukları kendisine teslim edilen Köktaş'a belediye tarafından bir de horoz hediye edildi. Evine ve hayvanlarına yeniden kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Köktaş, kedisinin de yenilenen evi görünce odadan odaya dolaştığını anlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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