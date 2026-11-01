Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri 'Söğle peyniri' antik kuyularda 4 ayda olgunlaşıp sofralara iniyor

        'Söğle peyniri' antik kuyularda 4 ayda olgunlaşıp sofralara iniyor

        ANTALYA'nın Elmalı ilçesinde yaklaşık 2000 rakımdaki yaylalarda geleneksel yöntemlerle üretilen Söğle peyniri, antik dönemden kalan kuyularda 4 ay boyunca olgunlaştırılıyor. Keçi ve koyun sütünden hazırlanan yöresel lezzetin coğrafi işaretle tescillenmesi hedefleniyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.11.2026 - 10:37 Güncelleme:
        'Söğle peyniri' antik kuyularda 4 ayda olgunlaşıp sofralara iniyor

        ANTALYA'nın Elmalı ilçesinde yaklaşık 2000 rakımdaki yaylalarda geleneksel yöntemlerle üretilen Söğle peyniri, antik dönemden kalan kuyularda 4 ay boyunca olgunlaştırılıyor. Keçi ve koyun sütünden hazırlanan yöresel lezzetin coğrafi işaretle tescillenmesi hedefleniyor.

        Elmalı'nın Söğle Mahallesi'ndeki Kızlar Sivrisi Dağı eteklerinde yaklaşık 2000 rakımdaki yaylalarda sürdürülen üretimde, peynirler yaklaşık 12 metre derinliğinde, antik dönemden kalan kuyulara bırakılıyor. Dört ay boyunca olgunlaşmaya bırakılan peynirler, sürenin tamamlanmasının ardından çıkarılıyor. Elmalı Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürü Durmuş Altan, peynirin yapım aşamalarını anlattı. Yaylalarda beslenen keçilerden elde edilen sütün yaklaşık 40 derecede kaynatıldığını belirten Altan, özel mayayla hazırlanan peynirin rendelenip tuzlandıktan sonra 'keskiç' adı verilen aletle sıkıştırılarak kuyulara bırakıldığını söyledi. Altan, dört ayın ardından çıkarılan peynirlerin sofralara hazır hale geldiğini ifade etti.

        REKLAM

        COĞRAFİ İŞARETLE ULUSLARARASI TANINIRLIK HEDEFİ

        Söğle peynirinin, UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi kapsamına alındığını belirten Durmuş Altan, coğrafi işaret tescili için çalışma yürüttüklerini söyledi. Altan, "İnşallah coğrafi işareti de aldığımızda Söğle peyniri uluslararası bir peynir olacak" diye konuştu.

        '4 AY DURUR, ÇOK LEZZETLİ OLUR'

        Yıllardır Söğle peyniri üreten Ayşe Temizöz ise koyun ve keçi sütünü ılıştırdıktan sonra el makinesiyle çektiklerini, kaymağını ayırıp peyniri pişirdiklerini anlattı. Tuzlanan peynirleri keçi derisine basarak kuyulara bıraktıklarını belirten Temizöz, "Kuyumuza atarız, 4 ay durur. Çok lezzetli olur" dedi.

        REKLAM

        19 İLÇENİN PEYNİRLERİ ENVANTER ALTINA ALINIYOR

        Antalya Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi, Tanıtımı ve Turizm Dairesi Başkanı Ekrem Savaş da 'Antalya Yerel Peynirleri Envanteri ve Gastronomi Mirası Projesi' kapsamında kentin 19 ilçesinde geleneksel yöntemlerle üretilen peynirleri kayıt altına almayı hedeflediklerini söyledi. Köyleri ve üretim yapılan alanları ziyaret ederek peynirlerin yapım tekniklerini incelediklerini belirten Savaş, üreticilerin hikayelerini de çalışmaya dahil ettiklerini kaydetti. Çalışmanın yalnızca peynir çeşitlerini listelemekten ibaret olmadığını vurgulayan Savaş, "Antalya'nın yerel peynirleriyle ilgili envanter oluşturacağız. Bunu sadece bir veri olarak görmemeliyiz. Antalya'nın kültürünü, özellikle Yörüklerin kültürünü bugüne taşıyarak kalıcı olmasını sağlayacağız" diye konuştu. Belediye olarak Yörük kültürüne ait değerlerin korunmasını ve gelecek kuşaklara aktarılmasını önemsediklerini belirten Savaş, geleneksel peynir üretiminin de bu kültürün önemli parçalarından biri olduğunu ifade etti.

        REKLAM

        MERALAR VE YAYLALARIN KORUNMASINA DİKKATİ ÇEKTİ

        Yerel peynir üretiminin devamlılığının hayvancılıkla doğrudan bağlantılı olduğunu belirten Savaş, üreticilerin yaşadığı sorunların da göz ardı edilmemesi gerektiğini söyledi. Savaş, "Yöre halkı süt elde etmek için hayvancılık yapıyor. Meralarımız ve yaylalarımız var. Bunlarla ilgili çok ciddi problemler yaşanıyor. Halkımızın yanında olduğumuzu hissettirmemiz, onların dertlerine ve sorunlarına çözüm bulmamız gerekiyor" diye konuştu. Çevre konularının da bu çalışmalar açısından önem taşıdığını belirten Savaş, COP31 sürecinde meraların, yaylaların ve yerel üreticilerin karşılaştığı sorunlara dikkati çekti. Savaş, yöresel üretimin korunmasının hem üreticilerin desteklenmesi hem de kültürel mirasın sürdürülmesi açısından önemli olduğunu kaydetti.

        REKLAM

        KİTAP VE FESTİVALLE TANITILACAK

        Diğer yandan proje kapsamında 'Antalya'nın Peynirleri' adlı kitap hazırlanması planlanıyor. Ayrıca Söğle peynirinin daha geniş kitlelere tanıtılması amacıyla Söğle Peynir Festivali düzenlenmesi hedefleniyor. Peynirlerin uygun ambalajlarla tüketiciye ulaştırılması ve farklı satış kanallarının geliştirilmesi de planlanan çalışmalar arasında yer alıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        “100 İl 1000 İlçe Projesi” açıklaması
        “100 İl 1000 İlçe Projesi” açıklaması
        İstanbul Maratonu'nda rekor süre!
        İstanbul Maratonu'nda rekor süre!
        'Klima çarptı' dedi, doktora gitmek istemedi! Evinin önünde yaşamını yitirdi!
        'Klima çarptı' dedi, doktora gitmek istemedi! Evinin önünde yaşamını yitirdi!
        SPK'da yeni dönem: Yeni yönetimdeki isimler kimler?
        SPK'da yeni dönem: Yeni yönetimdeki isimler kimler?
        Sosyal medyada yeni dönem başladı!
        Sosyal medyada yeni dönem başladı!
        Kuyudan çıkan cesedin 60 yıllık sırrı!
        Kuyudan çıkan cesedin 60 yıllık sırrı!
        Antalya-Alanya arası 36 dakikaya düşüyor
        Antalya-Alanya arası 36 dakikaya düşüyor
        "Daha 10. haftada havlu attı"
        "Daha 10. haftada havlu attı"
        FBI'dan 6,3 milyar dolarlık kripto vurgununa ilişkin kritik mesaj
        FBI'dan 6,3 milyar dolarlık kripto vurgununa ilişkin kritik mesaj
        ABD ara seçimlerine geri sayım
        ABD ara seçimlerine geri sayım
        Trabzonspor ligde 5'te 5 peşinde!
        Trabzonspor ligde 5'te 5 peşinde!
        Darüşşafaka'dan YKS'de ilk 1000'e! Başarıda kardeş bandı stratejisi
        Darüşşafaka'dan YKS'de ilk 1000'e! Başarıda kardeş bandı stratejisi
        İsrail basını: Ordu İran'a yeni saldırı hazırlıklarını tamamladı
        İsrail basını: Ordu İran'a yeni saldırı hazırlıklarını tamamladı
        Beşiktaş zirve takibini sürdürmek istiyor
        Beşiktaş zirve takibini sürdürmek istiyor
        Tarihî kırılma yaşanıyor
        Tarihî kırılma yaşanıyor
        Trump'tan Bolsonaro'ya süresiz izin
        Trump'tan Bolsonaro'ya süresiz izin
        Engelli oğluyla duygusal anlar
        Engelli oğluyla duygusal anlar
        Baharat olduklarına inanamayacaksınız!
        Baharat olduklarına inanamayacaksınız!
        Almanya'nın birçok kentinde gençlerden protesto
        Almanya'nın birçok kentinde gençlerden protesto
        "Mutlu bir yuva önceliğimdi"
        "Mutlu bir yuva önceliğimdi"

        Benzer Haberler

        Antalya'ya savaş halindeki Rusya ve Ukrayna'dan gelen ziyaretçi sayısında a...
        Antalya'ya savaş halindeki Rusya ve Ukrayna'dan gelen ziyaretçi sayısında a...
        Ocakta unutulan kızartma tenceresi yangın çıkardı
        Ocakta unutulan kızartma tenceresi yangın çıkardı
        "Epilepsi hastalarının en büyük mücadele alanlarından biri iş bulmak ve işt...
        "Epilepsi hastalarının en büyük mücadele alanlarından biri iş bulmak ve işt...
        Türkiye 16 Yaş Altı Futbol Milli Takımı, hazırlık turnuvasında Ukrayna'ya 3...
        Türkiye 16 Yaş Altı Futbol Milli Takımı, hazırlık turnuvasında Ukrayna'ya 3...
        Bakan Ersoy, Antalya Kültür Yolu Festivali kapsamında basın mensuplarının s...
        Bakan Ersoy, Antalya Kültür Yolu Festivali kapsamında basın mensuplarının s...
        Altın Portakal'da "Taş ve Tüy"e 6 ödül En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü "Artaka...
        Altın Portakal'da "Taş ve Tüy"e 6 ödül En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü "Artaka...