Kepez'de 121 kilometre sıcak asfalt, 199 kilometre sathi, 221 kilometre stabilize yol çalışması tamamlandı

Kepez Belediyesince 1 Nisan 2024’ten bugüne kadar ilçede 121 kilometre sıcak asfalt çalışması gerçekleştirildi. 163 bin ton asfaltın kullanıldığı çalışmalar kapsamında 70 kilometre yeni yol açılırken, 199 kilometre sathi kaplama ve 221 kilometre stabilize yol çalışması tamamlandı.

Kepez Belediyesi, ilçenin dört bir yanında sürdürdüğü yol yapım, bakım ve yenileme çalışmalarıyla ulaşım altyapısını güçlendirmeye devam ediyor. 1 Nisan 2024 tarihinden 26 Ekim 2026’ya kadar geçen sürede gerçekleştirilen çalışmalarla Kepez’in yol ağı önemli ölçüde yenilendi ve genişletildi. Kepez’in merkez mahallelerinden kırsal bölgelerine kadar uzanan hizmet çalışmaları kapsamında 121 kilometre sıcak asfalt serimi yapıldı. Bu çalışmalar için toplam 163 bin ton asfalt kullanıldı. Yeni ulaşım güzergâhlarının oluşturulması ve mahalleler arasındaki bağlantıların güçlendirilmesi amacıyla 70 kilometre yeni yol açıldı. Ayrıca 199 kilometre sathi kaplama ve 221 kilometre stabilize yol çalışması gerçekleştirildi.

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121 kilometre sıcak asfalt, 163 ton asfalt serimi yapıldı

Kepez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından özellikle zaman içerisinde yıpranan, kullanım ömrünü tamamlayan ve altyapı çalışmaları nedeniyle bozulan yollar yenilenerek vatandaşların hizmetine sunuluyor. Göreve gelinen tarihten itibaren gerçekleştirilen 121 kilometrelik asfalt çalışması, ilçenin ulaşım konforunu artırmaya yönelik önemli hizmetler arasında yer alıyor. Toplam 163 bin ton asfaltın kullanıldığı uygulamalarla cadde ve sokaklar daha modern, güvenli ve kullanışlı bir görünüme kavuşturuluyor. Kepez’de mevcut yolların yenilenmesinin yanı sıra 70 kilometre yeni yol açılarak mahallelerin ulaşım ağı genişletildi. Yeni yollarla yerleşim bölgelerine erişimin kolaylaştırılması ve bölgedeki ulaşım bağlantılarının güçlendirilmesi hedefleniyor.

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Sathi kaplama ve stabilize yol çalışmaları sürüyor

Yol çalışmalarında bölgenin fiziki şartları ve ihtiyaçları da dikkate alınarak 199 kilometre sathi kaplama ve 221 kilometre stabilize yol çalışması gerçekleştirildi. Özellikle kırsal mahallelerde ve asfalt altyapısı bulunmayan bölgelerde yapılan uygulamalarla ulaşımın daha düzenli ve elverişli hale getirilmesi sağlanıyor. Kepez’in hızla büyüyen ve gelişen bir ilçe olduğuna dikkat çeken Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, ulaşım altyapısının güçlendirilmesinin öncelikli hizmet alanlarından biri olduğunu belirterek "Göreve geldiğimiz günden bu yana Kepez’in ihtiyaçlarını gözeterek çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 68 mahallemizin tamamında vatandaşlarımızın günlük yaşamını kolaylaştıracak hizmetler üretmek için çalışıyoruz. Yol, ulaşım ve altyapı hizmetleri de bu çalışmalarımızın önemli bir bölümünü oluşturuyor. Bizim için her mahallemizin ihtiyacı ayrı ayrı değerlidir. Merkezde de kırsal mahallelerimizde de hizmetlerimizi aynı anlayışla sürdürüyoruz" dedi.

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"Kepez’in parasını israf etmeden, kaynakları doğru kullanıyoruz"

Yol çalışmalarında planlı hareket ettiklerini ve belediye kaynaklarını verimli kullanmaya önem verdiklerini ifade eden Başkan Kocagöz, altyapısı tamamlanmamış yollarla altyapı çalışmaları bitirilmiş güzergâhlarda farklı uygulamalar gerçekleştirdiklerini söyleyen Kocagöz, "Bizim önceliğimiz vatandaşlarımızın güvenli ve konforlu ulaşım imkanlarına kavuşması. Altyapısı tamamlanmamış yollarda gerekli hazırlıkları yapıyor, altyapısı tamamlanan güzergâhlarda ise asfalt çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Kepez’in parasını israf etmeden, kaynaklarımızı doğru planlayarak hizmete dönüştürüyoruz. Amacımız yalnızca yolları yenilemek değil, mahallelerimizin ulaşım sorunlarına kalıcı çözümler üretmek. Kepez için çalışmaya, üretmeye ve hizmet etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.