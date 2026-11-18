Kepez Belediyesi, öğrencilerin ara tatilde olmasını fırsata çevirerek, okullarda yürütülen bakım, onarım ve çevre düzenleme çalışmalarına hız verdi. Belediye ekiplerinin ara tatilde eğitim yuvalarını yeni döneme hazırlamak için koordineli bir şekilde çalıştığını belirten Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, "Çocuklarımıza ve onların geleceklerinin şekillendiği eğitim yuvalarımıza yapılan her yatırım geleceğimize yapılan yatırımdır" dedi.

Okulların ara tatile girmesini fırsata çeviren Kepez Belediyesi ekipleri, öğrenciler yeniden ders başı yapmadan önce tamamlanması gereken bakım ve onarım çalışmalarına ağırlık verdi. Kepez Belediyesi Fen İşleri ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri koordineli şekilde yürüttükleri çalışmalar kapsamında okul binalarından bahçelere, oturma alanlarından çevre düzenlemelerine kadar birçok noktada yenileme gerçekleştiriyor. Okul bahçelerinde asfalt yenileme, ağaç budama ve oyun alanı çizgilerinin düzenlenmesi gibi çalışmalarla öğrencilerin daha elverişli alanlarda vakit geçirmesi hedefleniyor.

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Dış cephe boyaması ve bahçe asfaltlaması

Çalışmalar kapsamında Santral Mahallesi'ndeki Fatma Parıltı İlkokulu'nun dış cephe boyama işlemleri gerçekleştiriliyor. Daha önce beyaz renkte olan okul duvarları, uygulanan gri tonlarla daha sıcak ve modern bir görünüme kavuşturuluyor. Göksu Mahallesi'nde yan yana eğitim hizmeti veren Göksu İlkokulu ve Şehit Kadir Can Ortaokulu'nun bahçelerinde ise asfalt yenileme çalışmaları yürütülüyor. Zamanla deforme olan eski asfalt tabakası ekiplerce sökülürken, zemin yeniden düzenlenerek kamyonlarla getirilen kırmızı toprakla kaplanıyor. Toprak serme işleminin tamamlanmasının ardından okul bahçesinin zemini, silindir yardımıyla sıkıştırılarak asfaltlanacak. Kepez Belediyesi, eğitim yuvalarının fiziki şartlarını iyileştirmeye yönelik çalışmalarını kurumlar arası iş birliğiyle gerçekleştiriyor. Altyapı çalışmalarında ilgili firmalar ile koordinasyon sağlanırken, İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü ile de okulların ihtiyaçları doğrultusunda ortak çalışmalar yürütülüyor.

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Belediyeciliğin sadece yol yapmak ve park yapmaktan ibaret olmadığını belirten Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, "Bizim önceliğimiz, Kepez'de yaşayan 7'den 70'e her vatandaşımızın hayatına dokunmaktır. Çocuklarımızın günlerinin büyük bölümünü geçirdiği okulların daha konforlu olması hepimiz için çok önemli. Ara tatili fırsata çevirerek okullarımızda bakım, onarım ve çevre düzenleme çalışmalarına hız verdik. Çocuklarımıza ve onların geleceklerinin şekillendiği eğitim yuvalarımıza yapılan her yatırım geleceğimize yapılan yatırımdır" dedi.