Kepez'de hız ve rekabetin 4. perdesi açılıyor

Kepez Belediyesi, motor sporlarının heyecanını bir kez daha Antalya'ya taşıyor. Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) organizasyonuyla gerçekleştirilecek Türkiye OtoDrag Şampiyonası 4. ayak yarışları, 78 Kasım 2026 tarihlerinde Kepez Yeni Drag Pisti'nde düzenlenecek. Türkiye'nin farklı illerinden gelecek sporcuların katılacağı organizasyonda, yüksek performanslı araçlar pistte derece elde edebilmek için mücadele edecek.

Aydoğmuş Mahallesi Fatih Terim Caddesi'nde bulunan Kepez Yeni Drag Pisti, iki gün boyunca motor sporlarının heyecanına ev sahipliği yapacak. Güçlü motorların, yüksek performansın ve sürüş becerilerinin ön plana çıkacağı yarışlarda sporcular, saniyelerle ölçülen mücadelelerde en iyi dereceyi elde etmek için piste çıkacak. Drag yarışlarının kendine özgü heyecanını yakından takip etmek isteyen motor sporları tutkunları da organizasyonda bu adrenalini yerinde yaşama fırsatı bulacak. Modern altyapısı ve teknik özellikleriyle dikkat çeken Kepez Yeni Drag Pisti, sporculara güvenli ve yüksek standartlarda yarışma imkanı sunacak.

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Başkan Kocagöz'den yarışlara davet

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, hız ve heyecanın bir arada yaşanacağı organizasyona tüm Antalyalıları ve motor sporları tutkunlarını davet etti. Kepez'in farklı spor branşlarına ev sahipliği yapan organizasyonlarla sporun merkezi olma yolunda ilerlediğini belirten Başkan Kocagöz, tüm sporseverleri bu büyük heyecana ortak olmaya çağırdı.