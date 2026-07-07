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        Kumluca Belediyesi, sıcak asfalt çalışmasına başladı

        Kumluca Belediyesi, bu yılın ilk sıcak asfalt çalışmasına Yeni Mahalle'den başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2026 - 10:38 Güncelleme:
        Kumluca Belediyesi, sıcak asfalt çalışmasına başladı

        Kumluca Belediyesi, bu yılın ilk sıcak asfalt çalışmasına Yeni Mahalle'den başladı.

        Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında 1,5 kilometrelik güzergahta sezonun ilk sıcak asfalt serimi yapıldı.

        Kumluca Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu, mahalle muhtarı Hasan Acar ve meclis üyeleriyle birlikte çalışmaları inceledi.


        Avcıoğlu, bu yıl sıcak asfalt çalışmalarına ağırlık vereceklerini belirtti.

        İlçede yeni bir hizmeti daha hayata geçirdiklerini ifade eden Avcıoğlu, geçen yıl gerçekleştirilen sathi asfalt çalışmalarının bu yıl da devam edeceğini, sıcak asfalt uygulamalarının ise sürdürüleceğini kaydetti.

        Mimar Sinan Caddesi'nde asfalt çalışmaları öncesinde kaldırım imalatlarının tamamlandığını aktaran Avcıoğlu, "Bu sezon sathi asfalt çalışmalarına Adrasan Mahallemizden başladık. Sıcak asfalt çalışmalarımız ise merkez mahallelerimizde devam edecek." dedi.

        Yeni Mahalle Muhtarı Hasan Acar da mahallede uzun süredir beklenen yolun sıcak asfaltla yenilenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

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