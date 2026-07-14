Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Kumluca'da 3x3 sokak basketbolu turnuvası başladı

        Kumluca'da 3x3 sokak basketbolu turnuvası başladı

        Antalya'nın Kumluca ilçesinde belediye tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen 3x3 sokak basketbolu turnuvası, açılış karşılaşmalarıyla başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2026 - 10:51 Güncelleme:
        Kumluca'da 3x3 sokak basketbolu turnuvası başladı

        Antalya'nın Kumluca ilçesinde belediye tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen 3x3 sokak basketbolu turnuvası, açılış karşılaşmalarıyla başladı.

        Kumluca Belediyesi Günay Sahil Tesisleri'nde gerçekleştirilen turnuvanın açılışına Kumluca Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Erol Koca, siyasi parti ilçe başkanları, belediye meclis üyeleri ile çok sayıda sporsever katıldı.

        Açılışta konuşan Belediye Başkanı Avcıoğlu, gençlerin bedensel, zihinsel ve ruhsal gelişiminin önemine dikkati çekerek, eğitim, sanat ve sporun bu gelişimin temel unsurları olduğunu söyledi.

        İlçede düzenlenen sportif faaliyetlere destek veren kurum ve kişilere teşekkür eden Avcıoğlu, "Bu yıl ikincisini düzenlediğimiz 3x3 sokak basketbolu turnuvasına vatandaşlarımızın gösterdiği ilgiden son derece memnunuz. Sıcak yaz akşamlarında, güzel müsabakalarla sporseverlerimiz gönüllerince eğleneceklerdir. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

        Konuşmanın ardından turnuvanın ilk maçında Last Champions-Lemon Mimarlık Art Gıda 3 takımları karşı karşıya geldi. Müsabakayı Lemon Mimarlık Art Gıda 3 takımı 11-9 kazandı.

        Yıldızlar ve Büyükler kategorilerinde toplam 16 takımın mücadele ettiği organizasyon, grup ve eleme maçlarının ardından 21 Temmuz'da oynanacak final karşılaşmalarıyla sona erecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Gözaltına alınan Nihat Kahveci serbest bırakıldı
        Gözaltına alınan Nihat Kahveci serbest bırakıldı
        Gürlek'ten AHBAP açıklaması
        Gürlek'ten AHBAP açıklaması
        Bakan Bayraktar’dan Türkiye-Irak Boru Hattı açıklaması
        Bakan Bayraktar’dan Türkiye-Irak Boru Hattı açıklaması
        İstanbul'dan kaçış
        İstanbul'dan kaçış
        Gözaltı öncesi görüntüleri ortaya çıktı
        Gözaltı öncesi görüntüleri ortaya çıktı
        AHBAP soruşturmasında 2'nci dalga
        AHBAP soruşturmasında 2'nci dalga
        Bahçeli: NATO yeni devrin şafağında
        Bahçeli: NATO yeni devrin şafağında
        FETÖ operasyonu: 704 gözaltı
        FETÖ operasyonu: 704 gözaltı
        Konut ucuz, kira yükü ağır
        Konut ucuz, kira yükü ağır
        Dünya Kupası'nda ilk finalist belli oluyor!
        Dünya Kupası'nda ilk finalist belli oluyor!
        Suça sürüklenen çocuk düzenlemesi: Cezalar artıyor
        Suça sürüklenen çocuk düzenlemesi: Cezalar artıyor
        "128 milyon Euro borcu 53'e düşürdük!"
        "128 milyon Euro borcu 53'e düşürdük!"
        Yıllar sonra sahneye döndü
        Yıllar sonra sahneye döndü
        "3 bin TL'cik" diyerek döner satan işletmeye ceza
        "3 bin TL'cik" diyerek döner satan işletmeye ceza
        4 aylık sıkı pazarlık!
        4 aylık sıkı pazarlık!
        Yeni trend: Gizli seyahat
        Yeni trend: Gizli seyahat
        Hande Erçel tatilde
        Hande Erçel tatilde
        Kerem Aktürkoğlu baba oldu
        Kerem Aktürkoğlu baba oldu
        "Aralarında husumet olmadı"
        "Aralarında husumet olmadı"
        Başarısının sırrı
        Başarısının sırrı

        Benzer Haberler

        Antalya'da orman yangını
        Antalya'da orman yangını
        Antalya'da makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
        Antalya'da makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
        2026'nın ilk caretta yavruları denizle buluştu
        2026'nın ilk caretta yavruları denizle buluştu
        Yat Limanı'ndaki mendirek restore edilecek
        Yat Limanı'ndaki mendirek restore edilecek
        Genç müzisyen Su Yavuz, ABD'nin bağımsızlığının 250'nci yıl kutlamalarında...
        Genç müzisyen Su Yavuz, ABD'nin bağımsızlığının 250'nci yıl kutlamalarında...
        Kumluca'da kaldırım çalışmaları devam ediyor
        Kumluca'da kaldırım çalışmaları devam ediyor