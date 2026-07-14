Kumluca'da 3x3 sokak basketbolu turnuvası başladı

Antalya'nın Kumluca ilçesinde belediye tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen 3x3 sokak basketbolu turnuvası, açılış karşılaşmalarıyla başladı.



Kumluca Belediyesi Günay Sahil Tesisleri'nde gerçekleştirilen turnuvanın açılışına Kumluca Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Erol Koca, siyasi parti ilçe başkanları, belediye meclis üyeleri ile çok sayıda sporsever katıldı.



Açılışta konuşan Belediye Başkanı Avcıoğlu, gençlerin bedensel, zihinsel ve ruhsal gelişiminin önemine dikkati çekerek, eğitim, sanat ve sporun bu gelişimin temel unsurları olduğunu söyledi.



İlçede düzenlenen sportif faaliyetlere destek veren kurum ve kişilere teşekkür eden Avcıoğlu, "Bu yıl ikincisini düzenlediğimiz 3x3 sokak basketbolu turnuvasına vatandaşlarımızın gösterdiği ilgiden son derece memnunuz. Sıcak yaz akşamlarında, güzel müsabakalarla sporseverlerimiz gönüllerince eğleneceklerdir. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.



Konuşmanın ardından turnuvanın ilk maçında Last Champions-Lemon Mimarlık Art Gıda 3 takımları karşı karşıya geldi. Müsabakayı Lemon Mimarlık Art Gıda 3 takımı 11-9 kazandı.



Yıldızlar ve Büyükler kategorilerinde toplam 16 takımın mücadele ettiği organizasyon, grup ve eleme maçlarının ardından 21 Temmuz'da oynanacak final karşılaşmalarıyla sona erecek.

