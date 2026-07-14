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        Kumluca'da kaldırım çalışmaları devam ediyor

        Antalya'nın Kumluca ilçesinde Merkez Mahallesi Çarşıiçi Caddesi'nde yürütülen kaldırım yapım çalışmaları tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2026 - 09:39 Güncelleme:
        Kumluca'da kaldırım çalışmaları devam ediyor

        Antalya'nın Kumluca ilçesinde Merkez Mahallesi Çarşıiçi Caddesi'nde yürütülen kaldırım yapım çalışmaları tamamlandı.

        Kumluca Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen çalışma kapsamında, Merkez Mahallesi Çarşıiçi Caddesi'nde 500 metrelik güzergahta toplam bin 500 metrekare kaldırım yapıldı.

        İlçe merkezinde yoğun olarak kullanılan caddede tamamlanan çalışmayla yaya ulaşımının daha güvenli ve konforlu hale gelmesi sağlandı.


        Kumluca Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu, vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştırmak, ulaşım güvenliğini artırmak amacıyla ilçe merkezinde yoğun bir çalışma yürüttüklerini söyledi.

        Yapılan çalışmalarla kent estetiğine de katkı sağladıklarını ifade eden Avcıoğlu, "Belediye olarak bu yılki çalışma planımızda ilçe merkezimizde sıcak asfalt ve kaldırım çalışması yapıyoruz. Altyapısını bitirdiğimiz caddelerimizde üst yapıları tamamlayarak sıcak asfalt yapıyoruz. Hedefimiz sezon sonuna kadar ilçe merkezimizde bugüne kadar yapılan çalışmaların üstüne çıkarak en fazla çalışmayı yapmak." dedi.

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