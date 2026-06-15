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        Manavgat'ta 2. Burmahan Kiraz Şenliği düzenlendi

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde Burmahan Kiraz Şenliği gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2026 - 09:13 Güncelleme:
        Manavgat'ta 2. Burmahan Kiraz Şenliği düzenlendi

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde Burmahan Kiraz Şenliği gerçekleştirildi.


        Manavgat Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen şenlik kapsamında kiraz tadımı etkinlikleri, çeşitli yarışmalar yapıldı ve Polen Sena Yıldızoğlu tarafından konser verildi.

        Manavgat Belediye Başkanvekili Mehmet Çiçek, Burmahan'ın 1300'lü yıllardan bu yana tarımsal üretimin devam ettiği köklü bir mahalle olduğunu söyledi.

        Burmahan'da yıllık yaklaşık 700 ton kiraz üretimi yapıldığını ifade eden Çiçek, "Üretilen kirazın neredeyse tamamı yurt dışına ihraç edilmektedir. Belediye olarak yerel üreticimizin yanında olmaya, kırsal mahallelerimizin değerlerini tanıtmaya devam edeceğiz." dedi.

        Şenlikte, jüri değerlendirmesi sonucu dereceye giren üreticilere plaket verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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