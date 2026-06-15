Manavgat'ta 2. Burmahan Kiraz Şenliği düzenlendi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Burmahan Kiraz Şenliği gerçekleştirildi.





Manavgat Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen şenlik kapsamında kiraz tadımı etkinlikleri, çeşitli yarışmalar yapıldı ve Polen Sena Yıldızoğlu tarafından konser verildi.



Manavgat Belediye Başkanvekili Mehmet Çiçek, Burmahan'ın 1300'lü yıllardan bu yana tarımsal üretimin devam ettiği köklü bir mahalle olduğunu söyledi.



Burmahan'da yıllık yaklaşık 700 ton kiraz üretimi yapıldığını ifade eden Çiçek, "Üretilen kirazın neredeyse tamamı yurt dışına ihraç edilmektedir. Belediye olarak yerel üreticimizin yanında olmaya, kırsal mahallelerimizin değerlerini tanıtmaya devam edeceğiz." dedi.



Şenlikte, jüri değerlendirmesi sonucu dereceye giren üreticilere plaket verildi.

