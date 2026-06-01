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        Manavgat'ta depo olarak kullanılan serada yangın çıktı

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde depo olarak kullanılan serada çıkan yangında maddi zarar oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2026 - 00:31 Güncelleme:
        Manavgat'ta depo olarak kullanılan serada yangın çıktı

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde depo olarak kullanılan serada çıkan yangında maddi zarar oluştu.

        Aşağı Işıklar Mahallesi Kaplan Koyağı mevkisinde, depo olarak kullanılan bir muz serasında henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı.

        İçerisinde motosiklet yedek parçaları ve yakıt bulunan seradaki alevler kısa sürede büyüdü.

        İhbar üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Manavgat Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 2 arazöz ve 1 su tankeri sevk edildi.

        Yanıcı maddelerin etkisiyle müdahalenin güçleştiği yangın, ekiplerin yoğun çalışması sonucu yaklaşık 2 saatte kontrol altına alındı.

        Söndürme çalışmalarının ardından sera ve içerisindeki malzemelerin tamamen yandığı ve maddi zarar oluştuğu görüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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