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        Mavi Ev, Alzheimer hastaları ve yakınlarına nefes oluyor

        TAHSİN KÜÇÜKKARACA - Antalya Büyükşehir Belediyesinin 2016 yılında hizmete açtığı "Mavi Ev", Alzheimer ve demans hastalarına güvenli gündüz bakım hizmeti sunarken, yakınlarının bakım yükünü hafifletiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2026 - 11:19 Güncelleme:
        Mavi Ev, Alzheimer hastaları ve yakınlarına nefes oluyor

        TAHSİN KÜÇÜKKARACA - Antalya Büyükşehir Belediyesinin 2016 yılında hizmete açtığı "Mavi Ev", Alzheimer ve demans hastalarına güvenli gündüz bakım hizmeti sunarken, yakınlarının bakım yükünü hafifletiyor.

        Arapsuyu Mahallesi'nde "Mavi Ev" ismiyle hizmet veren Alzheimer Hasta ve Hasta Yakınları Buluşma Merkezi, hastaların güvenli bir ortamda sosyal hayata katılımını desteklerken ailelerine de hastalık sürecinde rehberlik hizmeti sunuyor. Merkezde 86 hastaya destek veriliyor.

        Hastalar, fizyoterapist eşliğinde egzersiz yaptıktan sonra bilişsel oyunlar oynuyor, örgü örüyor ve çeşitli sosyal etkinliklere katılıyor. Müzik eşliğinde etkinliklere katılan hastalar, birbirleriyle de iletişim kuruyor.

        Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Murat Yavuz, AA muhabirine, yaşlı bireylerin ihtiyaçlarına yönelik çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

        Yaşlanan nüfusun gereksinimlerine cevap verebilmek için hizmetlerini çeşitlendirdiklerini belirten Yavuz, "Merkezimize ulaşan, destek almak isteyen tüm vatandaşlarımıza hizmet vermeye çalışıyoruz. Ulaşılabilirliği artırmak için ulaşım desteği sunarak daha fazla bireyin bu hizmetlerden yararlanmasını hedefliyoruz." diye konuştu.

        Yavuz, merkezin kent merkezine yakın, doğayla iç içe ve ulaşımı kolay bir bölgede bulunduğunu belirtti.

        Merkez çalışanlarının da aile ortamı oluşturmak için büyük bir özveriyle görev yaptığını anlatan Yavuz, "Merkezimizde, Alzheimer hastalarımıza güvenli ortamda gündüz bakım hizmeti sunarken hasta yakınlarımızı da yalnız bırakmıyor, danışmanlık ve rehberlik hizmetleriyle destekliyoruz. Personelimizin yaklaşımı ve tutumu, hastalarımızın kendilerini aile ortamında hissetmeleri açısından büyük önem taşıyor." dedi.

        - Hastalara güvenli yaşam alanı

        Mavi Ev Birim Sorumlusu Gerontolog Merve Kıldır da merkezde Alzheimer hastalarına gündüz bakım hizmeti sunduklarını, hasta yakınlarına ise hastalık süreciyle ilgili gerontolojik danışmanlık verdiklerini söyledi.

        Haftanın beş günü hizmet veren merkezde hastaların hastalık evrelerine göre gruplandırıldığını belirten Kıldır, birinci grupta 53, ikinci grupta ise 33 hastanın bulunduğunu ifade etti.

        Hastaların günlük programlarının düzenli şekilde takip edildiğini aktaran Kıldır, "Hastalarımız saat 10.00 civarında servisle veya kendi imkanlarıyla merkezimize geliyor. Günlük vital bulguları kontrol ediliyor, ara öğün ikramı yapılıyor. Fizyoterapist eşliğinde egzersizler gerçekleştiriliyor, yürüyüş yapılıyor ve öğle yemeğinin ardından çeşitli etkinliklere geçiliyor." diye konuştu.

        Alzheimer'ın geri dönüşü olmayan bir hastalık olduğuna dikkati çeken Kıldır, hastaların mevcut becerilerini korumaya yönelik çalışmalar yaptıklarını dile getirdi.

        Örgü örme, bulmaca çözme, takı yapımı ve bilişsel oyunlar gibi etkinliklerle hastaların kaybedebilecekleri becerileri mümkün olduğunca korumayı amaçladıklarını ifade eden Kıldır, hastaların saat 16.00 civarında merkezden ayrıldığını kaydetti.

        Kıldır, "Burası bir aile ortamı gibi. Personelimiz büyük sabır ve özveriyle çalışıyor. Alzheimerın sadece bireyi değil tüm aileyi etkileyen bir hastalık olduğunun bilinciyle hem hastalarımıza hem de yakınlarına destek olmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

        - Ailelerin bakım yükünü hafifletiyor

        Alzheimer hastası İbrahim Oğuz'un eşi Naciye Oğuz ise eşinin 7 yıldır Alzheimer hastası olduğunu ve 3 yıldır Mavi Ev'den yararlandıklarını belirtti.

        Eşinin evde zaman zaman zorlandığını ifade eden Oğuz, "Eşim buraya geldiğinde sakinleşiyor. Ben de eşimi bıraktıktan sonra kendi işlerimi yapabiliyorum. Mavi Ev'den çok memnunuz." dedi.

        Alzheimer hastası Emine Atik'in eşi Recep Atik de çevresinin tavsiyesi üzerine yaklaşık 6 ay önce merkeze başvurduklarını söyledi.

        Atik, hem kendisinin hem de eşinin Mavi Ev'den memnun olduğunu belirterek, eşinin her sabah merkeze gelmek için istek duyduğunu ifade etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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