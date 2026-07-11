MHP Genel Başkan Yardımcısı Yurdakul, Kemer İlçe Kongresi'nde konuştu:

MHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Selim Yurdakul, "Önümüzde büyük hedefler vardır. Türk ve Türkiye Yüzyılı hedefi vardır. Bu hedeflere ulaşmanın yolu ise birlikten, beraberlikten geçmektedir." dedi.



Yurdakul, Kemer Belediyesi Konferans Salonu'ndaki MHP Kemer İlçe Başkanlığı 7'nci Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, güçlü davaların güçlü teşkilatlarla anlam kazandığını söyledi.



Teşkilatların birbirine güvenen, seven ve aynı ülkü uğruna omuz omuza yürüyen dava insanlarıyla ayakta kaldığını belirten Yurdakul, MHP'nin kurulduğu ilk günden bu yana siyasette ilkeyi, ahlakı ve milli duruşu temsil eden köklü bir okul olduğunu vurguladı.



Yurdakul, partinin her şart altında devletin bekasını ve Türk milletinin menfaatlerini her şeyin üzerinde tutan bir iradeyle siyaset yaptığını dile getirerek, geçmişte aynı idealler uğruna mücadele eden ancak farklı yönlere savrulan eski partililere çağrıda bulundu.



Eski yol arkadaşlarına birlik davetinde bulunan Yurdakul, şunları kaydetti:



"Kardeşim, bu dava senin de davandır. Bu teşkilat senin de teşkilatındır. Bu ocak senin de baba ocağındır. Hiç kimse ömrünü ülkücü olarak geçirip gönlündeki üç hilal sevgisini silemez. Çünkü ülkücülük ahlaktır, vefadır. Ülkücülük ömür boyu taşınan bir şereftir. Onun için gel, hasret bitsin, küslükler son bulsun. Omuz omuza yeniden yürüyelim. Bu büyük davanın yükünü birlikte omuzlayalım. Çünkü bugün Türk milletinin her zamankinden daha fazla birlik ve beraberliğe ihtiyacı vardır. Bugün ayrılık günü değildir."



- "Terörsüz Türkiye stratejisi iç cepheyi koruma iradesidir"



İçinde bulunulan coğrafyanın adeta bir ateş çemberi olduğunu ifade eden Yurdakul, "Terörsüz Türkiye" ve "Terörsüz Bölge" stratejisinin, coğrafyayı parçalamak isteyen etnik ve mezhepsel fitne mühendislerine karşı iç cepheyi çelikten zırhla koruma iradesi olduğunu dile getirdi.



Yurdakul, kritik jeopolitik ortamda Türkiye'nin iç güvenliğini tahkim etmesinin, terör tehdidini kalıcı biçimde ortadan kaldırmasının ve milli birlik ruhunu güçlendirmesinin gelecek nesillerin de güvenliği açısından stratejik bir zorunluluk olduğuna işaret etti.



Terörsüz Türkiye'nin dış tehditlere karşı milli bekayı muhafaza eden bir devlet politikası olduğunu vurgulayan Yurdakul, muhalefet partilerini eleştirerek şöyle devam etti:



"Ne yazık ki muhalefet partileri, milli güvenliğimizi, bağımsızlığımızı ve geleceğimizi düşünmek yerine, kendi içlerinde derin bir kurumsal çürümenin esiri olmuştur. Kendi içinde bitmek bilmeyen kurultay kavgaları, yolsuzluklar ve çok başlı yönetim buhranıyla savrulan Cumhuriyet Halk Partisi, ülke meselelerinden uzak tam bir hezeyan içindedir. Rüşvet ve usulsüzlük şaibelerinin odağı haline gelen CHP'nin Türkiye için bir gelecek vizyonu yoktur."



- "Bölgesinde söz sahibi bir Türkiye"



Türk milletinin MHP ve Cumhur İttifakı'nın kararlı adımları etrafında kenetlendiğini aktaran Yurdakul, siyaset anlayışlarının çözüm üretmek, çalışmak ve milletin geleceğini güvence altına almak olduğunu kaydetti.



Gelecek hedeflerine birlik ruhuyla ulaşılabileceğini belirten Yurdakul, sözlerini şöyle tamamladı:



"Önümüzde büyük hedefler vardır. Türk ve Türkiye Yüzyılı hedefi vardır. Türk dünyasının güçlenen işbirliği vardır. Bölgesinde söz sahibi, dünyada itibarlı bir Türkiye hedefi vardır. Bu hedeflere ulaşmanın yolu ise birlikten, beraberlikten geçmektedir."



Yurdakul başkanlığında divan heyetinin oluşturulduğu kongrede, faaliyet ve mali raporlar görüşülerek kabul edildi.



Kongreye, MHP MYK Üyesi Abdurrahman Başkan, MHP Antalya Milletvekili Hilmi Durgun, MHP İl Başkanı Sadullah Güneş, AK Parti Kemer İlçe Başkanı Uğur Ozan Gazioğlu ve partililer katıldı.

