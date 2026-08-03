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        Muratpaşa'da ücretsiz yüzme eğitimleri sürüyor

        Muratpaşa Belediyesi, yaz dönemi spor okulları kapsamında düzenlediği ücretsiz yüzme eğitimlerine devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2026 - 15:34 Güncelleme:
        Muratpaşa'da ücretsiz yüzme eğitimleri sürüyor

        Muratpaşa Belediyesi, yaz dönemi spor okulları kapsamında düzenlediği ücretsiz yüzme eğitimlerine devam ediyor.


        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, sporun toplumun her kesimine yayılmasını sağlamak amacıyla hayata geçirilen spor okulları kapsamında 23 branşta eğitim veriliyor.

        Bu kapsamda, 6-14 yaş grubundaki çocuklara, yüzme bilmeyen ve teknik yüzme gruplarına yönelik eğitimler de sunuluyor.

        Uzman eğitmenler eşliğinde düzenlenen derslerde katılımcılara, doğru nefes alma, su üzerinde denge kurma, temel yüzme stilleri ve teknikleri, kulaç atma ile suya güvenli şekilde atlama gibi temel beceriler öğretiliyor.

        Yüzme antrenörü Erkin Er, öncelikle çocukların suya alışmasını ve hayatlarını kurtarabilecek seviyeye gelmelerini hedeflediklerini belirtti.

        Haftanın beş günü eğitimlerin yapıldığını aktaran Er, kursların okullar açılana kadar devam edeceğini kaydetti.

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