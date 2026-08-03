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        Alanya'da kıyıya yaklaşan yunus turistlere eşlik etti

        Antalya'nın Alanya ilçesinde kıyıya kadar yaklaşan bir yunus, denize giren turistlerle bir süre aynı sularda yüzdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2026 - 14:20 Güncelleme:
        Alanya'da kıyıya yaklaşan yunus turistlere eşlik etti

        Antalya'nın Alanya ilçesinde kıyıya kadar yaklaşan bir yunus, denize giren turistlerle bir süre aynı sularda yüzdü.

        Konaklı Mahallesi'ndeki plajda denize giren tatilciler, su yüzeyinde yunusu fark edince şaşkınlık yaşadı. Zaman zaman suya dalıp yeniden yüzeye çıkan yunus, dakikalarca kıyıya yakın bölgede yüzerek turistlere eşlik etti.

        Plajda bulunanların ilgiyle izlediği ve cep telefonlarıyla görüntülediği anlar, dron kamerasına da yansıdı.

        Su yüzeyinde bir süre yüzen yunus daha sonra açık denize yönelerek gözden kayboldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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