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        Alanya'da yolcu otobüsüyle çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı

        Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobil ile yolcu otobüsünün çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2026 - 13:49 Güncelleme:
        Alanya'da yolcu otobüsüyle çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı

        Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobil ile yolcu otobüsünün çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

        N.K.D. idaresindeki 07 BAH 159 plakalı otomobil, Sugözü Mahallesi D-400 karayolunda M.S'nin kullandığı 42 AZ 773 plakalı yolcu otobüsü ile çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan otomobil sürücüsü, Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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