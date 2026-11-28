Belirgin kilo kaybı ve yaşlanma sürecinin yüzün farklı bölgelerinde hacim azalmasına ve deri gevşekliğine yol açabildiğini belirten Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ahmet Coşar, "Yüzdeki değişimler çoğu zaman komşu bölgelerle birlikte gelişir. Bu nedenle göz çevresi, yanaklar, dudaklar, çene hattı ve boynu bir bütün olarak değerlendiriyor, planlamayı muayene bulguları ve beklentiler doğrultusunda kişiye özel yapıyoruz" dedi.

Zamanla cilt esnekliğinin azalması ya da hızlı kilo kayıpları sonrası yüzdeki yağ dokusunun hacmi ve dağılımı değişebiliyor. Bu süreçte yanaklarda dolgunluk azalırken çene hattında gevşeme, kaşların konumunda ise göz kapaklarının görünümünü etkileyen değişimler ortaya çıkabiliyor. Medical Park Antalya Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ahmet Coşar, yüz gençleştirmede bütüncül yaklaşımın önemi, komşu bölgeler arasındaki ilişki ve tedavi planlama süreci hakkında bilgi verdi.

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"Belirgin kilo kaybı yüzdeki hacim ve deri esnekliğini etkileyebiliyor"

Sağlıklı beslenme programları, tıbbi zayıflama süreçleri veya cerrahi yöntemler sonrasında belirgin kilo kaybı yaşayan kişilerde yüzdeki yağ dokusunun azalabildiğini dile getiren Op. Dr. Coşar, "Kilo kaybıyla birlikte yanaklar ve şakaklar daha çökük görünebilir, alt yüz ve boyundaki deri gevşekliği belirginleşebilir. Yaş alma sürecinde de benzer şekilde cilt esnekliği azalır; kaşların konumu, göz kapaklarının görünümü, yanakların dolgunluğu ve boyun hattı aynı kişide farklı ölçülerde etkilenebilir. Muayenede hastanın en çok rahatsız olduğu bölge bir başlangıç noktasıdır ancak o bölgeyi mutlaka komşu dokularla birlikte değerlendirmek gerekir" şeklinde konuştu.

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"Komşu bölgelerdeki değişimler birbirini doğrudan etkiliyor"

Hastaların muayeneye çoğu zaman tek bir bölgedeki şikâyetle başvurduğunu ancak yüzün anatomik olarak bir bütün olduğunu kaydeden Op. Dr. Coşar, "Hasta bize ‘Göz kapaklarım ağır görünüyor' ya da ‘Çene hattım eskisi kadar belirgin değil' diyerek gelebiliyor. Üst göz kapağını değerlendirirken kaşın konumuna, çene hattını değerlendirirken boyunla birleştiği bölgeye de mutlaka bakıyoruz. Çünkü kişinin aynada fark ettiği değişim, çoğu zaman komşu bölgelerde yaşanan değişimlerle birlikte ortaya çıkıyor. Planı oluştururken kişinin neleri yenilemek, yüzünde hangi doğal özellikleri korumak istediğini de ayrıntılı şekilde konuşuyoruz" dedi.

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"Göz çevresinde kaş, göz kapakları ve yanak geçişi birlikte inceleniyor"

Göz çevresi değerlendirmelerinde yalnızca göz kapaklarına odaklanmanın her zaman yeterli olmadığını vurgulayan Op. Dr. Coşar, "Üst göz kapağındaki ağırlık hissine veya deri yığılmasına kaşın aşağı doğru yer değiştirmesi de katkıda bulunabilir. Üst göz kapağı estetiği planlanırken bu nedenle kaşın yüksekliği ve şekli de incelenir. Her iki bölgenin görünümü etkilediği durumlarda kaş kaldırma ve üst kapak cerrahisi aynı plan içinde ele alınabilir. Alt göz kapağında ise torbalanma, deri gevşekliği ve göz altıyla yanak arasındaki geçişe bakılır. Alt göz kapağı estetiğinde yağ dokusunun korunması, yeniden konumlandırılması veya bir kısmının alınması muayene bulgularına göre değerlendirilir. Yanak dokusunun aşağı doğru yer değiştirmesi bu geçişi belirginleştiriyorsa orta yüz germe seçeneği de aynı değerlendirmeye dahil edilebilmektedir" açıklamasında bulundu.

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"Yüz germe planlanırken boyun hattı ve hacim kaybı da gözetiliyor"

Alt yüzde gevşeme, çene kenarlarında doku birikimi ve boyunda deri fazlalığının sıklıkla bir arada görülebildiğine dikkat çeken Op. Dr. Coşar, "Yüz germe, alt yüzde gevşeyen dokuların yeniden konumlandırılması için değerlendirilir. Boyunda gevşeklik, çene altında yağ birikimi veya belirgin kas bantları varsa boyun germe de planlamaya dahil edilebilir. İki bölge birlikte etkilendiğinde amaç, çene hattından boyuna uzanan geçişi doğal bir bütünlük içinde ele almaktır. Özellikle belirgin kilo kaybından sonra dokulardaki gevşekliğe yanak ve şakaklarda hacim azalması da eşlik edebilir. Böyle durumlarda dokuların konumu kadar yüzün nerede hacim kaybettiğine de bakılır; uygun kişilerde kişinin kendi yağ dokusuyla yapılan yağ enjeksiyonu da yüz germe planına eklenebilir" ifadelerini kullandı.

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"Üst dudak oranı da yüz harmonisinin bir parçası"

Yüz gençleştirme planlamasında dudak ve burun arasındaki oranın da göz önünde bulundurulduğunu belirten Op. Dr. Coşar, "Burun tabanıyla üst dudağın pembe kısmı arasındaki mesafe zamanla uzamış görünüyorsa, yüz oranları ve dudak hareketi değerlendirilerek üst dudak kaldırma işlemi gündeme gelebilir. İşlem planlanırken üst dudağın görünürlüğü, gülümseme sırasında dişlerin ne kadar göründüğü ve burun tabanında kalabilecek izin yeri ayrıntılı şekilde ele alınır" dedi.

"İşlemlerin zamanlamasını genel sağlık durumu ve iyileşme süreci belirliyor"

Bütüncül planlamada önce yüzün tamamına bakıldığını, ardından hangi bölgelerin birlikte ele alınmasının anlamlı olduğuna karar verildiğini ifade eden Op. Dr. Coşar, sözlerini şöyle tamamladı: "Bir kişide alt yüz ve boyun ön plana çıkarken başka bir kişide kaş, göz kapakları ve orta yüz arasındaki ilişki planı şekillendirebilir. Kilo kaybının devam edip etmediği, genel sağlık durumu, kullanılan ilaçlar ve iyileşme için ayrılabilecek süre de işlemlerin zamanlamasını etkiler. Birden fazla işlem gündeme geldiğinde bunların aynı seansta mı yoksa farklı zamanlarda mı yapılacağı kişiye özel planlanır. Süreç öncesinde beklenen değişim, izlerin yeri, iyileşme dönemi ve muhtemel riskler şeffaf biçimde değerlendirilerek ortak karar alınır."