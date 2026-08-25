Patara'da caretta caretta yuvalama alanlarında jandarma denetim yaptı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Antalya İl Jandarma Komutanlığınca, çevrenin ve doğal yaşamın korunması, nesli tehlike altındaki türlerin güvenliğinin sağlanması amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, Patara'da kontrol ve denetim gerçekleştirildi.

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