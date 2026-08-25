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        Patara'da caretta caretta yuvalama alanlarında jandarma denetim yaptı

        Antalya'nın Kaş ilçesinde bulunan Patara sahilinde, caretta carettaların yuvalama alanlarında jandarma ekiplerince denetim yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2026 - 17:27 Güncelleme:
        Patara'da caretta caretta yuvalama alanlarında jandarma denetim yaptı

        Antalya'nın Kaş ilçesinde bulunan Patara sahilinde, caretta carettaların yuvalama alanlarında jandarma ekiplerince denetim yapıldı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Antalya İl Jandarma Komutanlığınca, çevrenin ve doğal yaşamın korunması, nesli tehlike altındaki türlerin güvenliğinin sağlanması amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, Patara'da kontrol ve denetim gerçekleştirildi.

        Sahil kısmında bulunanlara, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün Deniz Kaplumbağalarının Korunması konulu genelgesi hakkında bilgilendirme yapılarak, deniz kaplumbağalarının yuvalama alanlarının korunması konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi hususu hatırlatıldı.

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        Kontrol ve denetim faaliyetlerine kararlılıkla devam edileceği duyuruldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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