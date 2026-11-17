DÜNYA rekortmeni milli serbest dalış sporcusu Şahika Ercümen, Antalya'da düzenlenen COP31 kapsamında, okyanusların ve denizlerin korunmasına dikkat çekmek amacıyla su altında 4 dakika 36 saniye nefesini tuttu. Dalışın ardından Ercümen, “Denizler gerçekten nefes alamıyor, boğuluyor ve çok ciddi bir sessiz çığlık var suyun altında. Bunu yaptığım her dalışta gözlemliyorum" dedi.

İklim değişikliğiyle mücadele kapsamında dünyanın en önemli organizasyonları arasında yer alan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31'inci Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında düzenlenen etkinlikte, milli sporcu Şahika Ercümen, ‘Okyanuslar ve Denizler Nefes Alsın’ mesajını dünyaya duyurmak amacıyla 2 metrelik akvaryuma daldı. Ercümen, 4 dakika 36 saniye boyunca nefesini tutarak, iklim değişikliğinin denizler ve okyanuslar üzerindeki etkilerine dikkat çekti. Deniz ekosistemlerinin korunması ve iklim değişikliğiyle mücadelede farkındalık oluşturulması amacıyla gerçekleştirilen performansla, denizlerin karşı karşıya olduğu çevresel tehditlere vurgu yapıldı. Dalışı izleyen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un eşi Şengül Kurum, Ercümen'i tebrik etti.

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‘DENİZLERİN SU ALTINDAKİ SESSİZ ÇIĞLIĞINI DUYURMAK İSTEDİM’

Dalışın ardından Şahika Ercümen, su altında dakikalarca nefessiz kalmanın kendisi için de zorlayıcı olduğunu belirterek, “Suyun altında dakikalarca kalmak gerçekten nefes kesiciliğin dışında benim için zor. Şu an çok kalabalık bir ortamda, dar, klostrofobik bir tüpün içindeydim. Biraz da deniz canlılarının suyun altında bizler yüzünden ne kadar nefessiz kaldığını deneyimlemiş oldum. Çünkü denizler gerçekten nefes alamıyor, boğuluyor ve çok ciddi bir sessiz çığlık var suyun altında. Bunu yaptığım her dalışta gözlemliyorum" diye konuştu.

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‘DENİZLER TÜKENMEYECEK BİR KAYNAK OLARAK GÖRÜLÜYOR’

İklim kriziyle mücadelede denizlerin korunmasının önemine değinen Ercümen, “Maalesef zaten iklim kriziyle baş ederken en büyük karşılaştığımız sorunlardan biri de denizlerin sanki hiç bitmeyecek ve tükenmeyecek bir kaynak olarak görülmesi. Attığımız birçok atık denizlere gidiyor ve şu an soluduğumuz havayı bile etkiliyor. Hepimiz yaşıyoruz artık iklim krizini. O yüzden pek çok konuşmada, söyleşide yer alıyoruz ama bugün ben burada biraz daha eyleme dönüştürmek istedim. Çünkü suyun altından verilecek mesajlar çok fazla ama bir o kadar da sessiz denizler. Denizlerin, su altının sesi olmaya çalıştım. Suyun altında nefessiz kalmak çok can acıtıcı bir şey" dedi.

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‘COP31’İN SOMUT EYLEMLERE DÖNÜŞMESİNİ DİLİYORUM’

COP31’in iklim değişikliğiyle mücadelede önemli bir dönüm noktası olmasını temenni eden Ercümen, “İleride denizler olmazsa hepimiz bunu deneyimleyeceğiz. O günlere gelmemeyi temenni ediyorum. COP31 bir milat olur. Çünkü ben COP31’in artık söylemlerden çok somut yaptırımlara, eylemlere dönüşecek bir COP olmasını diliyorum. Bugünkü dalışımızı da denizlere, okyanuslara, denizler nefes alsın diye ithaf etmek istedik" diye konuştu.

‘SON YAPTIĞIMIZ DALIŞTA MÜSİLAJA DALDIK’

Spora başladığı dönemden bugüne denizlerde gözlemlediği değişimleri aktaran Ercümen, “Ben spora başladığımda çok daha canlıydı. Zaten ben de astımdan sonra başladım ve aslında denizin ve su sporlarının faydasıyla yendim. Sonrasında nefes alamamanın ne demek olduğunu çok iyi bilen bir çocuk olarak sporculuk hayatımda bu değişimi çok hızlı gözlemledim. En son yaptığımız dalışta müsilaja daldık. Yani aslında sadece su altının güzelliklerine değil, maalesef atıklara, müsilaja ve pek çok böyle farklı dalışın içinde olmaya çalışıyoruz. Bunlar da gerçeklerimiz denizlerde. Her şey çok, çok hızlı değişti. Bir an önce önlem almamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.