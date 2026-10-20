Serik'te elektrik akımına kapılan kadın hayatını kaybetti
Antalya'nın Serik ilçesinde elektrik akımına kapılan kadın hayatını kaybetti.
Antalya'nın Serik ilçesinde elektrik akımına kapılan kadın hayatını kaybetti.
Gebiz Mahallesi'nde yaşayan Saniye Tat (50), evinin önündeki sundurmada bulunan ve yağmur nedeniyle ıslanan elektrik kablosundaki akıma kapıldı.
Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Eve gelen ekipler Tat'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Tat'ın cenazesi incelemelerin ardından adli tıp morguna kaldırıldı.
Yakınları tarafından adli tıp morgundan teslim alınan cenaze, Gebiz Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verildi.
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