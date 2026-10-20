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        Serik'te okullar gönüllü gençlerin fırçasıyla renkleniyor

        Antalya'nın Serik ilçesinde gönüllü gençler, kırsal mahallelerdeki okulların duvarlarını resimlerle renklendiriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2026 - 10:21 Güncelleme:
        Serik'te okullar gönüllü gençlerin fırçasıyla renkleniyor

        Antalya'nın Serik ilçesinde gönüllü gençler, kırsal mahallelerdeki okulların duvarlarını resimlerle renklendiriyor.

        Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Serik Gençlik Merkezi tarafından başlatılan proje kapsamında gönüllü gençler, kırsal mahallelerdeki okulları ziyaret etti.

        Gönüllüler, okulun fiziki görünümünü güzelleştirmek amacıyla bahçe duvarlarını boyadı, okul içerisindeki alanları da resimlerle renklendirdi.

        Proje ile gençlerin sosyal sorumluluk bilincini geliştirmesi ve okullara katkı sağlanması amaçlanıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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