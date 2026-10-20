Serik'te okullar gönüllü gençlerin fırçasıyla renkleniyor

Proje ile gençlerin sosyal sorumluluk bilincini geliştirmesi ve okullara katkı sağlanması amaçlanıyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Serik Gençlik Merkezi tarafından başlatılan proje kapsamında gönüllü gençler, kırsal mahallelerdeki okulları ziyaret etti.

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