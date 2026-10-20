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        Antalya'da bir köpek annesinin terk ettiği yavru kediyi emziriyor

        Antalya'nın Kepez ilçesinde annesinin terk ettiği yavru kediyi emziren köpek, görenlerin ilgisini çekiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2026 - 09:34 Güncelleme:
        Antalya'da bir köpek annesinin terk ettiği yavru kediyi emziriyor

        Antalya'nın Kepez ilçesinde annesinin terk ettiği yavru kediyi emziren köpek, görenlerin ilgisini çekiyor.

        Zeytinlik Mahallesi'ndeki bir tamirhaneye gelen yavru kediye, işletme sahibi Kemal Bölük süt verdi.

        İş yerinde beslediği "toy poodle" cinsi köpeğin sabah saatlerinde yavru kediyi emzirdiğini gören Bölük, şaşkınlık yaşadı.

        Bölük, AA muhabirine, köpeğin kediye gösterdiği şefkati çevredeki esnafla da paylaştığını söyledi.

        Kedi ve köpeklerin anlaşamadığı yönünde yaygın bir düşünce olduğunu ifade eden Bölük, "Annesinin terk ettiği yavru kedi ile köpeğim bu düşüncenin aksine çok güzel uyum sağladı. İkisi aynı iş yerinde uyum içinde yaşıyorlar." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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