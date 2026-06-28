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        Serik'te evinin banyosunda düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti

        Serik'te evinin banyosunda düşen 74 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2026 - 00:33 Güncelleme:
        Serik'te evinin banyosunda düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti

        Serik'te evinin banyosunda düşen 74 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

        Çandır Mahallesi'nde yaşayan 74 yaşındaki Azime Nacak, evinin banyosunda dengesini kaybederek düştü.

        Yakınları tarafından bilgi verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Nacak, hastanede hayatını kaybetti.

        Jandarma tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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