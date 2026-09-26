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        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Uluslararası 21. Adli Tıp Günleri'nde altıncı gün oturumları yapıldı

        Uluslararası 21. Adli Tıp Günleri'nde altıncı gün oturumları yapıldı

        Antalya'da bu yıl 21'incisi düzenlenen "Uluslararası Adli Tıp Günleri"nde altıncı gün oturumları yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2026 - 18:00 Güncelleme:
        Uluslararası 21. Adli Tıp Günleri'nde altıncı gün oturumları yapıldı

        Antalya'da bu yıl 21'incisi düzenlenen "Uluslararası Adli Tıp Günleri"nde altıncı gün oturumları yapıldı.

        Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Antalya Eğitim ve Sosyal Tesisi'nde düzenlenen, Anadolu Ajansının

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