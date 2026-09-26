Uluslararası 21. Adli Tıp Günleri'nde altıncı gün oturumları yapıldı
Antalya'da bu yıl 21'incisi düzenlenen "Uluslararası Adli Tıp Günleri"nde altıncı gün oturumları yapıldı.
Giriş: 26.09.2026 - 18:00 Güncelleme:
Antalya'da bu yıl 21'incisi düzenlenen "Uluslararası Adli Tıp Günleri"nde altıncı gün oturumları yapıldı.
Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Antalya Eğitim ve Sosyal Tesisi'nde düzenlenen, Anadolu Ajansının
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