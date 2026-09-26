Adli tıp uzmanları yapay zekada insan faktörünün önemine dikkati çekti
SİNAN ÖZMÜŞ - İtalya Molise Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Roberto Cameriere, yaş tayininde yapay zekanın önemli faydalar sağlayabileceğini ancak doğru kullanılmaması halinde olumsuz sonuçlara yol açabileceğini söyledi.
Giriş: 26.09.2026 - 12:23 Güncelleme:
SİNAN ÖZMÜŞ - İtalya Molise Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Roberto Cameriere, yaş tayininde yapay zekanın önemli faydalar sağlayabileceğini ancak doğru kullanılmaması halinde olumsuz sonuçlara yol açabileceğini söyledi.
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