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        Yüksek kazanç vaadiyle dolandırıcılık soruşturmasında 8 kişi şikayetçi oldu

        Antalya'da, Akdeniz Üniversitesinde görevli bir öğretim üyesinin yüksek kazanç vaadiyle bazı sağlık çalışanlarını dolandırarak yurt dışına kaçtığı iddia edilen soruşturmada, 8 kişi şikayetçi oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2026 - 20:23 Güncelleme:
        Yüksek kazanç vaadiyle dolandırıcılık soruşturmasında 8 kişi şikayetçi oldu

        Antalya'da, Akdeniz Üniversitesinde görevli bir öğretim üyesinin yüksek kazanç vaadiyle bazı sağlık çalışanlarını dolandırarak yurt dışına kaçtığı iddia edilen soruşturmada, 8 kişi şikayetçi oldu.

        Akdeniz Üniversitesinde görevli doktor öğretim üyesi Fatih A'nın, kendi geliştirdiği algoritma ve aplikasyon vasıtasıyla ABD borsasında yüksek kazanç vaadiyle kendilerini dolandırdığını öne süren aynı üniversiteden A.M, M.A, S.H.S, S.Ö, O.K, Ş.Ş, N.Y. ve S.T.Ç'nin şüpheliden şikayetçi oldukları belirtildi.

        Şüphelinin mağdurlara yatırım ve dövize yüzde 1,5 faiz vaadinde bulunduğu öğrenildi.

        Şüpheli Fatih A'nın, gözaltına alındıktan sonra dün adli kontrolle serbest bırakılan eşi F.A. savcılıktaki ifadesinde, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek dolandırıcılık olayından haberi olmadığını öne sürdü.

        - Olay

        Akdeniz Üniversitesinde görevli doktor öğretim üyesi Fatih A'nın, kendi geliştirdiği algoritma ve aplikasyon vasıtasıyla ABD borsasında yüksek kazanç vaadiyle bazı doktor ve sağlık çalışanlarından yaklaşık 225 milyon lira değerinde gayrimenkul ve nakit para topladığı iddia edilmişti.

        Mağdurların suç duyurusunda bulunması üzerine Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada, şüpheli Fatih A'nın Fransa'ya kaçtığı belirlenmiş, adliyeye sevk edilen eşi F.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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