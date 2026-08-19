Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ardahan Haberleri AK Parti Ardahan Milletvekili Koç, Hanak'taki doğal gaz altyapı çalışmalarını inceledi

        AK Parti Ardahan Milletvekili Koç, Hanak'taki doğal gaz altyapı çalışmalarını inceledi

        AK Parti Ardahan Milletvekili Kaan Koç, Hanak ilçesine bağlı Ortakent Mahallesi'nde doğal gaza yönelik altyapı çalışmalarını yerinde inceledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2026 - 15:16 Güncelleme:
        AK Parti Ardahan Milletvekili Koç, Hanak'taki doğal gaz altyapı çalışmalarını inceledi

        AK Parti Ardahan Milletvekili Kaan Koç, Hanak ilçesine bağlı Ortakent Mahallesi'nde doğal gaza yönelik altyapı çalışmalarını yerinde inceledi.

        Koç, burada yaptığı konuşmada, Ardahan'da birçok alanda çalışmaların yoğun şekilde sürdüğünü söyledi.

        Söz konusu çalışmaları bizzat yerinde takip ettiğini dile getiren Koç, "Vatandaşlarımızın daha modern ve konforlu bir yaşam sürmesi için bu süreçlerin en kısa sürede tamamlanmasını hedefliyoruz." dedi.

        Hanak Belediye Başkanı Erdal Kurukaya da mahallede doğal gaz çalışmalarının yanı sıra yolları da sorunsuz hale getirmek için gayret gösterdiklerini söyledi.

        REKLAM

        Koç'a, AK Parti İl Başkan Vekili Mehmet Alkan ve Hanak İl Genel Meclis Üyesi Taşdemir Çoban eşlik etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Alparslan Kuytul Suç Örgütü" ile ilgili ağır iddialar!
        "Alparslan Kuytul Suç Örgütü" ile ilgili ağır iddialar!
        Adana'da Furkan Vakfı'na operasyon
        Adana'da Furkan Vakfı'na operasyon
        Bakan Memişoğlu duyurdu! 20 yeni şehir hastanesi geliyor
        Bakan Memişoğlu duyurdu! 20 yeni şehir hastanesi geliyor
        ABD'den tahvil hamlesi
        ABD'den tahvil hamlesi
        Italiano'dan transfer açıklaması!
        Italiano'dan transfer açıklaması!
        Yeni Partili vekile bıçaklı ifade ortaya çıktı!
        Yeni Partili vekile bıçaklı ifade ortaya çıktı!
        Fenerbahçe'de ayrılık açıklandı!
        Fenerbahçe'de ayrılık açıklandı!
        Mert Ali'nin kahreden ölümü! Üzerine kale direği devrildi!
        Mert Ali'nin kahreden ölümü! Üzerine kale direği devrildi!
        Zalgiris 11'i netleşiyor
        Zalgiris 11'i netleşiyor
        Müjdeli haberi duyurdular
        Müjdeli haberi duyurdular
        Felaketten 1 saat önce canlı yayın yaptı! Yanan TIR'da can verdi!
        Felaketten 1 saat önce canlı yayın yaptı! Yanan TIR'da can verdi!
        "Üçüncü kızımız dünyaya geldi"
        "Üçüncü kızımız dünyaya geldi"
        MEB'den 81 ile 2026-2027 genelgesi
        MEB'den 81 ile 2026-2027 genelgesi
        Serenay'ın 'evlilik' sessizliği
        Serenay'ın 'evlilik' sessizliği
        Asensio tartışması!
        Asensio tartışması!
        Barrack'tan 'İsrail ve Türkiye arasında çatışma riski' açıklaması
        Barrack'tan 'İsrail ve Türkiye arasında çatışma riski' açıklaması
        Kanal İstanbul'un ilk köprüsünde montaj başladı: 250 tonluk tabliyeler yerleştiriliyor
        Kanal İstanbul'un ilk köprüsünde montaj başladı: 250 tonluk tabliyeler yerleştiriliyor
        Madonna'ya sirtakili kutlama
        Madonna'ya sirtakili kutlama
        The Economist'ten Nobel ödüllü Acemoğlu'na sert eleştiri
        The Economist'ten Nobel ödüllü Acemoğlu'na sert eleştiri
        Arif Ahmet Denizolgun için feth-i kabir tamamlandı
        Arif Ahmet Denizolgun için feth-i kabir tamamlandı

        Benzer Haberler

        Kuduz nedeniyle mahalleye giriş çıkışlar yasaklandı Mahalle girişine "Burad...
        Kuduz nedeniyle mahalleye giriş çıkışlar yasaklandı Mahalle girişine "Burad...
        Ardahan'da ayı saldırısında yaralanan kişi taburcu edildi
        Ardahan'da ayı saldırısında yaralanan kişi taburcu edildi
        Rektör Emiroğlu'ndan Kaymakam Sakızcı'ya hayırlı olsun ziyareti
        Rektör Emiroğlu'ndan Kaymakam Sakızcı'ya hayırlı olsun ziyareti
        Ardahan'da Kuduz alarmı: Bölge karantinaya alındı
        Ardahan'da Kuduz alarmı: Bölge karantinaya alındı
        Ardahan'da yaylalardan sofralara uzanan bal mesaisinde sona gelindi
        Ardahan'da yaylalardan sofralara uzanan bal mesaisinde sona gelindi
        Ardahan'da kuduz vakası nedeniyle bir bölge karantinaya alındı
        Ardahan'da kuduz vakası nedeniyle bir bölge karantinaya alındı