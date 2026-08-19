AK Parti Ardahan Milletvekili Koç, Hanak'taki doğal gaz altyapı çalışmalarını inceledi
AK Parti Ardahan Milletvekili Kaan Koç, Hanak ilçesine bağlı Ortakent Mahallesi'nde doğal gaza yönelik altyapı çalışmalarını yerinde inceledi.
AK Parti Ardahan Milletvekili Kaan Koç, Hanak ilçesine bağlı Ortakent Mahallesi'nde doğal gaza yönelik altyapı çalışmalarını yerinde inceledi.
Koç, burada yaptığı konuşmada, Ardahan'da birçok alanda çalışmaların yoğun şekilde sürdüğünü söyledi.
Söz konusu çalışmaları bizzat yerinde takip ettiğini dile getiren Koç, "Vatandaşlarımızın daha modern ve konforlu bir yaşam sürmesi için bu süreçlerin en kısa sürede tamamlanmasını hedefliyoruz." dedi.
Hanak Belediye Başkanı Erdal Kurukaya da mahallede doğal gaz çalışmalarının yanı sıra yolları da sorunsuz hale getirmek için gayret gösterdiklerini söyledi.
Koç'a, AK Parti İl Başkan Vekili Mehmet Alkan ve Hanak İl Genel Meclis Üyesi Taşdemir Çoban eşlik etti.
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