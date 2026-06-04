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        Ardahan ESOB'da devir teslim süreci değerlendirildi

        Ardahan Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Başkanı Asım Özer, birliğin mali yapısını güçlendirmek ve esnafa daha etkin hizmet sunmak amacıyla çalışmalar yürüteceklerini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2026 - 11:56 Güncelleme:
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        Ardahan ESOB'da devir teslim süreci değerlendirildi

        Ardahan Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Başkanı Asım Özer, birliğin mali yapısını güçlendirmek ve esnafa daha etkin hizmet sunmak amacıyla çalışmalar yürüteceklerini söyledi.


        ESOB hizmet binasında basın mensuplarıyla bir araya gelen Özer, görevi devralma sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

        Birliğin mali durumunu incelediklerini belirten Özer, "Geçmişe takılıp kalmayacağız. Bundan sonra ne gerekiyorsa yaparak, her türlü tasarruf tedbirini uygulayarak yolumuza devam edeceğiz. Amacımız birliğin borçlarını bitirmek ve esnafımıza daha güçlü hizmet sunmaktır." dedi.

        Yeni dönemde birlik çalışmalarını daha etkin hale getirmeyi hedeflediklerini ifade eden Özer, esnafın karşısına gönül rahatlığıyla çıkmak istediklerini kaydetti.

        Ardahan Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Candar Yılmaz da birlik ve dayanışma içerisinde çalışacaklarını belirterek, kuruma yönelik olumsuz algıların ortak çalışmalarla ortadan kaldırılacağını söyledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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