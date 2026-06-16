Ardahan Üniversitesinde TOGG akıllı şarj istasyonu hizmete açıldı

Ardahan Üniversitesi yerleşkesinde kurulan TOGG akıllı şarj istasyonu düzenlenen törenle hizmete açıldı.



Üniversite yerleşke girişindeki Şehit Ömer Halisdemir Spor Kompleksi önünde kurulan 120 kilovat gücündeki istasyon, aynı anda iki elektrikli araca enerji aktarımı yapabilme ve hızlı şarj özelliğiyle hizmet verecek.



Açılışta konuşan Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Öztürk Emiroğlu, üniversiteyi sürdürülebilir ve yenilikçi teknolojilerle buluşturmaya devam ettiklerini söyledi.



Emiroğlu, "Bu modern istasyonun şehrimize ve üniversitemize hayırlı olmasını diliyorum." dedi.



Açılışa üniversitenin akademik ve idari personeli katıldı.



