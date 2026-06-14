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        Ardahan'da şiddetli sağanak ulaşımı olumsuz etkiledi

        Ardahan'da etkili olan şiddetli sağanak, ulaşımda aksamalara neden oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2026 - 21:20 Güncelleme:
        Ardahan'da şiddetli sağanak ulaşımı olumsuz etkiledi

        Ardahan'da etkili olan şiddetli sağanak, ulaşımda aksamalara neden oldu.

        Kentte gün boyunca aralıklarla devam eden yağış, akşam saatlerinde etkisini artırdı. Sağanak nedeniyle bazı bölgelerde sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

        Özellikle Ardahan-Kars kara yolunun Çamlıçatak mevkisinde yoğun yağış nedeniyle görüş mesafesi azalırken, yolda yer yer su birikintileri oluştu. Sürücüler güzergahta kontrollü ilerledi.

        Yağışın etkisini sürdürdüğü kentte sürücüler, dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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