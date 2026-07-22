Ardahan ve Artvin'in yüksek kesimlerinde sis etkili oldu

Ardahan ve Artvin'in yüksek kesimlerinde yoğun sis etkili oldu. Yüksek rakımlı bölgelerde hava sıcaklığının düşmesiyle akşam saatlerinde etkisini gösteren sis yüzünden görüş mesafesi yer yer azaldı. İki il arasındaki Bülbülan bölgesinde etkili olan sis, Artvin'in Ardanuç ilçesine bağlı Geçitli köyü yaylasında yoğunlaştı. Yaylalar ve çevresindeki alanlar sis tabakasıyla kaplanırken, çiçekler ve doğal bitki örtüsü sisle birlikte güzel görüntüler oluşturdu.

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