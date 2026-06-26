Ardahan'da "27. Atatürk'ün İzinde ve Gölgesinde Damal Şenlikleri" 12 Temmuz'da düzenlenecek

Ardahan'ın Damal ilçesinde "27. Atatürk'ün İzinde ve Gölgesinde Damal Şenlikleri" 12 Temmuz'da gerçekleştirilecek.



Damal Belediye Başkanı Kemal Çamlıyurt, AA muhabirine, Karadağlar'ın eteğine, yanındaki tepenin gölgesinin düşmesiyle oluşan Atatürk silüetinin tanıtımı amacıyla her yıl düzenlenen şenlikler için hazırlıkların tamamlandığını söyledi.



İlçeye geleceklerin Atatürk silüetini izleyebilmeleri için bu yıl da çeşitli çalışmalar yaptıklarını ifade eden Çamlıyurt, "Şenliklerle bu doğa olayını daha çok kitleye ulaştırmaya çalışırken, her yıl olduğu gibi sanatçılarımız halkımızla buluşacak. Bunun yanı sıra birçok farklı etkinlik planlıyoruz." şeklinde konuştu.



- Damal'da oluşan Atatürk silüeti



Atatürk silüeti, 1954'te Yukarı Gündeş köyünde çobanlık yapan Adıgüzel Kırmızıgül tarafından fark edildi. Erdoğan Kumru'nun 1975'te çektiği silüet fotoğrafının Genelkurmay Başkanlığına gönderilmesiyle bu doğa olayı Türkiye'de duyuldu.



Karadağlar eteğinde özellikle haziranda başlayarak temmuz sonuna kadar havanın bulutsuz olduğu günlerde 17.50-18.10 saatlerinde izlenebilen Atatürk silüetinin oluşumu, 1995'ten itibaren her yıl haziran veya temmuzda düzenlenen "Atatürk'ün İzinde ve Gölgesinde Damal Şenlikleri" ile kutlanıyor.

