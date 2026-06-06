Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ardahan Haberleri Ardahan'da çıkan kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

        Ardahan'da çıkan kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

        Ardahan'ın Göle ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2026 - 22:17 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ardahan'da çıkan kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

        Ardahan'ın Göle ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, ilçenin Tellioğlu köyünde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek sopa ve bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

        Kavgada Ö.Y. (55) ve 3 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince Göle Devlet Hastanesi ile Ardahan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.


        Ağır yaralı Ö.Y, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Tek çare şampiyon yapmak!"
        "Tek çare şampiyon yapmak!"
        "Büyümemizi kesintisiz 23 çeyrektir sürdürüyoruz"
        "Büyümemizi kesintisiz 23 çeyrektir sürdürüyoruz"
        Ukrayna'dan Kronştadt Deniz Üssü’ne saldırı
        Ukrayna'dan Kronştadt Deniz Üssü’ne saldırı
        Uyuşturucu baronu İstanbul'da yakalandı
        Uyuşturucu baronu İstanbul'da yakalandı
        'Genel başkanlar grupta konuşabilir'
        'Genel başkanlar grupta konuşabilir'
        Oğlunu kurtarmak isterken canından oldu
        Oğlunu kurtarmak isterken canından oldu
        İstanbul-Çanakkale arası 2 saat olacak
        İstanbul-Çanakkale arası 2 saat olacak
        Kayseri'yi dolu vurdu
        Kayseri'yi dolu vurdu
        Ermenistan'da halk sandık başına gidecek
        Ermenistan'da halk sandık başına gidecek
        Fenerbahçe'de kongrenin ilk günü tamamlandı!
        Fenerbahçe'de kongrenin ilk günü tamamlandı!
        Lübnanlı 2 subay ve 1 asker hayatını kaybetti
        Lübnanlı 2 subay ve 1 asker hayatını kaybetti
        Tepki çeken fıkranın ardından Rahmi Koç'a soruşturma
        Tepki çeken fıkranın ardından Rahmi Koç'a soruşturma
        Hakan Safi: Tarihin en iyi kadrosunu kuracağım!
        Hakan Safi: Tarihin en iyi kadrosunu kuracağım!
        Caddenin ortasında kanlı hesaplaşma!
        Caddenin ortasında kanlı hesaplaşma!
        250 bin euro'luk nafaka talebine ret
        250 bin euro'luk nafaka talebine ret
        "Beşiktaş'la hedeflerimiz örtüşüyor"
        "Beşiktaş'la hedeflerimiz örtüşüyor"
        İşte Dünya Kupası'nın en değerli 11'i
        İşte Dünya Kupası'nın en değerli 11'i
        Farklı olan dinozor hangisi?
        Farklı olan dinozor hangisi?
        Aşk itirafı
        Aşk itirafı
        Ozan Güven'in oyunları iptal edildi
        Ozan Güven'in oyunları iptal edildi

        Benzer Haberler

        Ardahan-Göle karayolunda trafik kazası; 1 ölü
        Ardahan-Göle karayolunda trafik kazası; 1 ölü
        Üniversite Kampüs alanında ilk kez yeşil ve kırmızı mercimek ile nohut ekim...
        Üniversite Kampüs alanında ilk kez yeşil ve kırmızı mercimek ile nohut ekim...
        Üniversitede "Bulmak İstediğin Gibi Bırak" çevre seferberliği
        Üniversitede "Bulmak İstediğin Gibi Bırak" çevre seferberliği
        Ardahan'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü
        Ardahan'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü
        Ardahan Üniversitesi'nde "Temiz Kampüs" etkinliği düzenlendi
        Ardahan Üniversitesi'nde "Temiz Kampüs" etkinliği düzenlendi
        Çıldır'da "Yıl Sonu Tatlı Şenliği" düzenlendi
        Çıldır'da "Yıl Sonu Tatlı Şenliği" düzenlendi