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        Ardahan'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü

        Ardahan'da devrilen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2026 - 09:17 Güncelleme:
        Ardahan'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü

        Ardahan'da devrilen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Ö.Ç'nin (25) kullandığı 67 ADN 856 plakalı otomobil, Ardahan-Göle kara yolunun 20. kilometresinde Göle istikametinde seyir halindeyken yoldan çıkarak devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Ardahan Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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